Maturità 2019 | la seconda prova allo Scientifico è tosta ma fattibile E mi piace perché

(Di giovedì 20 giugno 2019) L’anno scorso fui molto critico nei confronti delladi matematica dell’Esame di stato; nonla trovassi difficile: la trovavo pretenziosa. Ladi quest’anno è bellama ha il vantaggio di non volere far mostra di obiettivi improbabili. Il primo problema inizia con alcune richieste su due funzioni decisamente affrontabili. Le cose si complicano quando i grafici delle due funzioni sono utilizzati per delimitare una regione in cui studiare la circuitazione del campo magnetico generato da tre fili percorsi da correnti. Qui la nuova esigenza di mescolare due materie crea forse un ostacolo: se il candidato sbaglia o non riesce a individuare la regione, come affronterà questa parte? Inoltre gli stessi grafici provvedono i dati di un altro sottoproblema di elettromagnetismo. Il secondo problema è pienamente fisico: un condensatore sottoposto a una differenza di potenziale ...

