Le celeb che indossano celeb

Romano Prodi - per gli 80 anni il film che celebra le sue "prodezze" : neanche fosse Napoleone : Noi qui bisogna che ci togliamo il cappello: Romano Prodi compie 80 anni, auguri. In effetti accadrà il 9 agosto, ma la gloria ha già attaccato i cavalli al suo carro trionfale. Esce oggi un film che scandisce sin dal titolo la grossa testa del nostro personaggio: «Ottanta! Riflessioni di Romano Pro

20 celebrità che hanno cambiato il nome : Qual è il vero nome di Elton John?Qual è il vero nome di Olivia Wilde?Qual è il vero nome di Joaquin Phoenix?Katy PerryQual è il vero nome di Vin Diesel?Nina DobrevJohn LegendJudy GarlandOrnella MutiBruno MarsQual è il vero nome di Jennifer Aniston?Lana Del ReyJamie FoxxMiley CyrusQual è il vero nome di Brad Pitt?Shania TwainNicolas CageQual è il vero nome di Natalie Portman?Fabio VoloAaron PaulSir Elton John torna Reginald Dwight nei vistosi ...

Romanzo breve di moda maschile - la mostra che celebra 30 anni di Pitti Uomo : Ieri ha ufficialmente aperto i battenti la 96esima edizione di Pitti Immagine Uomo, atteso appuntamento internazionale della moda maschile che, come sempre, si tiene nella splendida cornice di Firenze, tra spettacolari edifici storici ed installazioni contemporanee. Dall'11 al 14 giugno verranno portate in passerella le collezioni per la Primavera/Estate 2020, dandoci un'anteprima delle tendenze più hot per il prossimo anno ma non ...

Con Hot Wheels iD anche le celebri macchinine accolgono la connettività NFC : Hot Wheels lancia la nuova linea di macchinine Hot Wheels iD, che sono dotate di chip NFC e in grado di collegarsi alla pista smart e all'app per smartphone Android e iOS. Ecco come funzionano! L'articolo Con Hot Wheels iD anche le celebri macchinine accolgono la connettività NFC proviene da TuttoAndroid.

'L'arte ritrovata' : a Roma la mostra che celebra l'impegno dei carabinieri : Apre oggi i battenti a Roma una mostra che intende celebrare la costanza dell'Arma dei carabinieri nel recupero e salvaguardia dell'immenso patrimonio culturale italiano. Si intitola "L'arte ritrovata", e con un'esposizione di trenta opere punta a testimoniare l'impegno incessante e lo splendido lavoro effettuato dai militari dell'Arma, ma anche quello che c'è ancora da fare con l'aiuto dei cittadini. Tutti siamo coinvolti, nessuno ...

Perché gli americani hanno voluto celebrare proprio Lina Wertmüller? : È abbastanza strano (ma in fondo non sorprendente) che il nome di Lina Wertmüller sia passato attraverso le maglie del #metoo fino ad arrivare alla lista delle personalità onorate con l’Oscar alla Carriera di quest’anno. È una donna regista, è molto nota in America, è la prima donna ad essere stata nominata nella categoria miglior regista, ma negli anni, e proprio in America, è stata spesso accusata di misoginia e machismo. Quella che viene e ...

Giornata mondiale dell'ambiente - ecco perché la celebriamo da 45 anni (ma ancora non basta) : perché la Giornata mondiale dell'ambiente si festeggia il 5 giugno? Era proprio il 5 giugno 1972 quando fu decisa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, durante il primo giorno della Conferenza di Stoccolma sull'ambiente, in seguito alla quale fu adottata la Dichiarazione di Stoccolma, che ha definito i 26 principi sui diritti e le responsabilità dell’uomo in relazione all’ambiente. Esattamente due anni dopo, nel 1974, si tenne il primo ...

Google in onore del Gay Pride/ Anche Taylor Swift celebra l'Orgoglio LGBT : Google in onore del Gay Pride: oggi Doodle speciale per i 50 anni di lotte del movimento LGBT. E Taylor Swift lo celebra in concerto.

Haga vince nella Verona che celebra il Giro di Carapaz. La festa è finita : Chad Haga ha conquistato la ventunesima tappa del Giro d'Italia 2019. nella cronometro conclusiva di Verona Primoz Roglic è riuscito a superare Mikel Landa conquistando il terzo posto. La corsa rosa l'ha vinta l'ecuadoriano Richard Carapaz che ha conservato 1'05" di vantaggio su vincenzo Nibali.

Festa della Repubblica - come e perché si celebra il 2 giugno : Festa della Repubblica, come e perché si celebra il 2 giugno Il 2 giugno si ricorda il giorno in cui gli italiani, con un referendum istituzionale nel 1946, dissero addio alla monarchia. Dal 1949 è Festa nazionale e ogni anno viene celebrata con cerimonie, eventi e la suggestiva parata militare Parole chiave: ...

Lady Gaga a Las Vegas inaugura a sorpresa la mostra Haus of Gaga : c’è anche il celebre vestito di carne del 2010 : Impegnata nella sua residency, Lady Gaga a Las Vegas ha incontrato il pubblico non solo per i suoi spettacoli. Alla popstar è stata dedicata una mostra, aperta al pubblico da giovedì 30 maggio, che ne celebra la carriera attraverso i suoi costumi più iconici e oggetti memorabili della sua carriera. La mostra si intitola Haus of Gaga ed è ospitata all'MGM Park Theatre di Las Vegas, lo stesso luogo in cui la cantante ha inaugurato qualche mese ...

Everest Day : la celebrazione della vetta più alta al mondo - tra polemiche e preoccupazioni : Oggi si celebra l’Everest Day, ma i festeggiamenti sono abbastanza lontani dall’occasione, infatti si moltiplicano gli allarmi per le condizioni selvagge in cui ormai si svolge la scalata alla montagna più alta al mondo. Il tetto del mondo declinato ad un circo ad alta quota, invaso di persone inesperte che spingono per trovare il posto giusto per farsi un selfie. Il numero eccessivo di scalatori, improvvisati e non, e la ristretta ...

Sucker Punch celebra i 10 anni di InFamous svelando alcune meccaniche del gioco non inserite nella versione finale : Ieri ricorreva il decimo anniversario della serie di Sucker Punch, InFamous e così lo sviluppatore con sede a Washington ha deciso di celebrare su Twitter l'evento svelando curiosità e meccaniche interessanti che non sono riusciti ad aggiungere nel gioco finale, riporta Comicbook.Dando un'occhiata a quanto condiviso, si scoprono molti fatti dietro le quinte di cui non eravamo a conoscenza. Prima di tutto, l'originale InFamous doveva chiamarsi ...

ASUS ZenFone 6 ora anche in versione celebrativa con 12 GB di RAM e 512 GB di storage : ASUS festeggia 30 anni di innovazione presentando una versione speciale di ZenFone 6, premiato da DxOMark per la fotocamera rotante. L'articolo ASUS ZenFone 6 ora anche in versione celebrativa con 12 GB di RAM e 512 GB di storage proviene da TuttoAndroid.