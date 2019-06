Biglietti in prevendita per i concerti dei The Chemical Brothers in Italia nel 2019

optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Sono ufficiali idei Thein, con due appuntamenti in programma per il prossimo autunno che si terranno al Mediolanum Forum di Assago e al Modigliani Forum di Livorno. Isono insu TicketOne in tutti i canali abilitati a partire dalle 10 del 21 giugno, con consegna secondo le modalità classiche. Le date in programma per il ritorno dei Thesono quelle del 16 e del 17 novembre al Mediolanum Forum di Assago e al Modigliani Forum di Livorno. Sarà infatti possibile richiedere la consegna tramite corriere espresso oppure quella con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario recarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un proprio documento d'identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi è invece necessario presentarsi con regolare delega con firma e documento del ...

