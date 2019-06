Usa 2020 | Trump già in campagna | per vincere attacca migranti e Cina

Usa - Trump 2020 "Solo George Washington meglio di me"/ "L'American Dream è tornato" : Usa, Donald Trump ha lanciato ufficialmente la sua campagna elettorale per il voto del 2020: "L'American Dream è tornato"

Usa 2020 - Trump già in campagnaPer vincere attacca migranti e Cina : Con un torrenziale comizio a Orlando, nella Florida decisiva per le presidenziali, Donald Trump ha annunciato che si candiderà nel 2020 per un secondo mandato alla Casa Bianca Segui su affaritaliani.it

Facebook presenta la criptovaluta Libra - nel 2020 il lancio ufficiale sul mercato. Zuckerberg : Usare denaro come condividere foto : Si chiamerà Libra la valuta digitale con cui Facebook si prepara a entrare nel mondo della finanza. Simile a Bitcoin, la moneta elettronica ideata dal colosso dei social si basa sulla tecnologia blockchain, ma è pensata per essere scambiata senza fluttuazioni dei prezzi: infatti sarà una stablecoin interamente coperta da un fondo di riserva costituito da diverse valute. "Con Libra, usare denaro sarà facile come condividere foto". Questo il ...

Biden e Trump in Iowa - è già corsa alle presidenziali Usa 2020. L’ex vicepresidente è favorito tra i Dem per sfidare il miliardario : Uno è il presidente in carica; l'altro è il favorito per la nomination democratica. Oggi, in Iowa, primo Stato al voto - a febbraio - nella lunga stagione di primarie e caucus, si sfideranno a distanza Donald Trump e Joe Biden. L'ex vicepresidente degli Stati Uniti userà la sua visita nello Stato agricolo per rafforzare la sua posizione nel campo democratico e per criticare l'attuale capo di Stato, che con le sue politiche commerciali e ...

Pallanuoto - World League 2019 : il cuore azzurro non basta. Setterosa sconfitto in finale - Usa a Tokyo 2020 : Il pass olimpico è solo rimandato. Una finale giocata davvero in modo meraviglioso: il Setterosa non soffre con le fenomenali campionesse olimpiche degli Stati Uniti e giocano partita alla pari, perdendo solamente per 10-9 ed uscendo sconfitte nell’ultimo atto della World League 2019 di Budapest. Come detto, in palio c’era il primo posto per le Olimpiadi di Tokyo, che va alle detentrici del titolo. Le ragazze di Fabio Conti hanno ...

Fmi - Lagarde : “Le tensioni dei dazi Usa-Cina minacciano Pil globale in calo dello 0 - 5% nel 2020” : Per Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), in un quadro che vede “l’economia globale mostrare segni di stabilizzazione” e nel quale “si prevede che la crescita si rafforzi” la “strada da percorrere rimane precaria e soggetta a diversi rischi al ribasso”. Lagard lo ha affermato a conclusione del G20 dei minis...

G20 di Fukuoka : “Crescita resta bassa”. Lagarde : “Minacciata da dazi Usa-Cina - ridurranno Pil globale 2020 dello 0 - 5%” : “La crescita resta bassa”, viste le previsioni di aumento moderato del Pil globale sia per il 2019 che per il 2020 e “i rischi restano orientati verso il basso”. Il comunicato finale del G20 finanziario di Fukuoka conferma la situazione di difficoltà dell’economia mondiale e rimarca la preoccupazione per “le tensioni commerciali e geopolitiche” che si “sono intensificate”. Un concetto ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Italia-Usa vale il primo pass per Tokyo 2020 : Il Setterosa ha la possibilità di volare a Tokyo: in palio, questa sera alle ore 20.15, nella Finale della World League di Pallanuoto femminile, il primo pass olimpico. Di fronte però l’Italia avrà una montagna da scalare, ovvero gli USA. Si affrontano le due squadre che hanno fatto percorso netto sia nella fase a gironi, sia, ovviamente in quella ad eliminazione diretta. L’Italia non ha mai vinto la World League, perdendo per tre ...

I semafori intelligenti esistono e a Vienna si stanno preparando ad Usarli dal 2020 : Il conto alla rovescia è partito e questa volta comincia dall’Europa, e precisamente da Vienna, in Austria. È questa infatti la città che dal 2020 sarà dotata di semafori intelligenti, progettati dalla società tecnologica Günther Pincher....Continua a leggere

Diritti tv Champions League 2020 : Rai fa caUsa a Sky - partite su Mediaset? : Diritti tv Champions League 2020: Rai fa causa a Sky, partite su Mediaset? Finisce in tribunale la questione della trasmissione in chiaro delle partite di Champions League, che quest’anno spettava alla Rai. L’accordo tra il servizio pubblico e Sky era infatti valido solo per quest’anno, con possibile proroga negli anni successivi. Tuttavia l’accordo è stato firmato prima dell’ingresso in campo di Dazn, che di fatto ha modificato le ...

Usa-Cina - non sarà mai vera intesa Pechino l'arma di Trump per il 2020 : Tra Usa e Cina un accordo di larga portata prima del 2020 appare sempre più difficile. Trump pronto a usare Pechino come arma anti Dem (soprattutto anti Biden) per le elezioni 2020 Segui su affaritaliani.it

BEAUTIFUL - news Usa : la soap rinnovata per la stagione tv 2019 / 2020 : Non è una sorpresa. Quando altre soap opera made in USA sono state cancellate, la notizia è stata sempre diffusa con un largo anticipo e perciò, essendo ormai a maggio, era abbastanza plausibile non avere alcun timore per il futuro di BEAUTIFUL. Comunque sia, un comunicato della CBS (che negli Stati Uniti trasmette e produce la soap insieme a Bell Productions) toglie ogni dubbio: i Forrester, i Logan e gli Spencer continueranno a farci compagnia ...

Usa 2020 - l'ex vice di Obama - Joe Biden - annuncia la candidatura. E vola nei sondaggi : "I valori fondamentali di questa nazione, la nostra posizione nel mondo, la nostra stessa democrazia, tutto ciò che ha reso l'America America è in gioco. Ecco perché oggi sto annunciando la mia ...