Maturità 2019 | penne e vocabolari | acqua e panini | le scorte degli studenti sui banchi

Alla ricerca dell'assoluto attraverso la finitezza umana. Il significato di "Risvegli" di Ungaretti alla Maturità 2019 : Quando l’io diventa noi, l’uomo scopre la fragilità, la fratellanza, l’essenza della vita propria e di quella altrui. Con “Risvegli”, lirica protagonista della prima prova della Maturità 2019, Ungaretti cerca l’assoluto, avverte di aver vissuto altre esistenze, in ere recondite. Ungaretti viaggia attraverso queste vite, tra visione onirica e reminiscenza, alla ricerca di un mistero da svelare a ...

Maturità 2019 : chi è Cristiano Gatti - il giornalista che raccontò la vittoria di Bartali : Cristiano Gatti è uno dei personaggi scelti dal Miur per la prima prova della Maturità 2019. A partire da un suo articolo pubblicato nel 1948, i maturandi sono chiamati a tracciare una parabola storica che unisca il ricordo del Tour di France vinto da Gino Bartali con le drammatiche vicende dell'attentato a Togliatti. Nato a Bergamo nel 1957, Gatti è un giornalista che attualmente scrive su Il Corriere della Sera.Continua a leggere

Maturità 2019 : “in bocca al lupo” di Conte - “volgete fiduciosi il vostro sguardo al futuro” : “Il mio sentito in bocca al lupo ai circa cinquecentoventimila studenti che oggi si cimenteranno con la prima prova dell’esame di Maturità, che quest’anno riserva alcune novità. Siete chiamati a compiere gli ultimi sforzi. Posso immaginare i momenti di ansia e le notti insonni. Ora però conviene che affrontiate quest’ultimo tratto del vostro percorso formativo in modo sereno e positivo: ricacciate via inquietudini e paure e ripensate alle ...

Tracce Maturità 2019 - Dalla Chiesa nel tema di attualità : all’esame si parla di mafia : Tra le Tracce della maturità c'è anche il generale Dalla Chiesa, che fu Prefetto a Palermo nel 1982 e che avrebbe dovuto combattere la mafia con la stessa pervicace intelligenza con cui contribuì a sconfiggere le Brigate Rosse in Italia. Venne ucciso perché fu lasciato solo (si muore sempre quando si è soli, nella guerra alle mafie) ma è bello pensare che il suo seme stia in tasca a questi maturandi che si preparano a girare per il ...

Maturità 2019 : ecco chi è Gino Bartali - protagonista del tema d’attualità alla prima prova : Chi era Gino Bartali, scelto per la prima prova della Maturità 2019 per il tema d'attualità (Tipologia C) e perché la sua vittoria al Tour de France del 1948 è stata così importante per la storia dell'Italia: il campione italiano di ciclismo, storico nemico in pista di Fausto Coppi, con la sua impresa riuscì a distogliere l'attenzione dall'attentato a Palmiro Togliatti.Continua a leggere

Tema Maturità 2019 : Sciascia e “Il giorno della civetta” all’analisi del testo : Il brano scelto per l'analisi del testo dal Miur e sottoposto alla prima prova della Maturità 2019 agli studenti riguarda "Il giorno della civetta" di Leonardo Sciascia, il primo romanzo sulla mafia in Italia. Edito nel 1961, il racconto muove dall'omicidio del piccolo imprenditore edile Colasberna e dalle indagini del capitano Bellodi, costretto a muoversi tra omertà e silenzi nella Sicilia dell'epoca.Continua a leggere

