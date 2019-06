L' industria della birra dà lavoro a 6 persona al giorno Ecco i profili più cercati

Confindustria - ovazione degli industriali per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Due minuti di applausi : ovazione da parte degli industriali per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato all’Assemblea generale di Confindustria che si è svolta all’Auditorium Parco della musica, a Roma. Un lunghissimo applauso ha accompagnato sia l’arrivo che l’uscita del capo dello Stato Lobby | Di F. Q.. Confindustria, Boccia: “Parole che creano sfiducia contro ...

Germania - le difficoltà del settore auto e la sfida della transizione energetica : “È unica via per dare un futuro all’industria” : Dopo Londra, Costanza e Basilea anche Berlino prova a dichiarare l’emergenza climatica. Grazie a una petizione popolare, un manipolo di associazioni sta cercando di raggiungere le firme necessarie a far discutere il senato cittadino sull’argomento. Lo scopo è quello di avere una città completamente libera dalle auto, dove solo i mezzi pubblici, quelli elettrici e le biciclette possano circolare liberamente. Basteranno 20mila firme e ...

Concorsi Ministero della Giustizia - Unimpiego Confindustria - Cri - Aifa : a maggio e giugno : Al momento, sono in atto alcuni bandi di concorso pubblico e tirocini a nome del Ministero della Giustizia, dell'Unimpiego Confindustria, della Croce rossa italiana e dell'Agenzia italiana del farmaco, per l'inserimento di nuovo personale esperto da assegnare presso i propri organismi. Bandi di concorso a giugno L'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Venezia ha attivato un avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio ...

L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per “associazione per delinquere” : L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per le accuse di “associazione per delinquere finalizzata alla corruzione” e “accesso abusivo a sistema informatico”. Montante – che aveva ottenuto una certa popolarità grazie

Battuta d'arresto nella ripresa della produzione industriale italiana : Milano. La ripresa della produzione industriale dell'Italia, registrata nei primi due mesi dell'anno, subisce una Battuta d'arresto. Secondo i dati diffusi dall'Istat stamattina, il dato è calato nel mese di marzo (-0,9 per cento), ma nonostante questo l'andamento del primo trimestre 2019 risulta co

Produzione industriale - il boom della farmaceutica non dipende dalla Brexit. Export e ricavi in crescita dal 2008 : Nell’ultimo comunicato Istat sulla Produzione industriale, riferito a febbraio, l’ottava casella brillava particolarmente. Nel contesto di un’inattesa ripresa dell’attività manifatturiera, l’industria farmaceutica è riuscita a mettere a segno un +11% rispetto allo stesso mese del 2018. Un progresso che si ridimensiona al 5,3% correggendo il dato per il diverso numero di giorni lavorati, ma comunque testimonia il dinamismo del comparto. La ...

Il piano industriale della Serie A : una media company con sguardo internazionale : Uno sguardo più internazionale, con attenzione ai ricavi commerciali, ampliamento dell’organico e trasformazione in una media company. Sono alcuni dei temi su cui la Lega Serie A intende puntare nei prossimi anni, attraverso lo sviluppo di un piano industriale che sarà presentato domani all’assemblea dei club dall’amministratore delegato Luigi De Siervo. Come riporta Prima Comunicazione, […] L'articolo Il piano ...

Crisi Fiorentina - Salvadori (Confindustria) : “Dai Della Valle mancanza di comunicazione” : La Fiorentina è in piena Crisi, un bottino misero negli ultimi mesi non ha addirittura ancora certificato la salvezza matematica. In tutto ciò, la tifoseria contesta i Della Valle. Di questo ha parlato il presidente di Confindustria Firenze, Luigi Salvadori, rispondendo alle domande dei giovani all’iniziativa ‘Smart Future Academy’ oggi al Teatro Odeon nel capoluogo toscano. Ecco le sue parole. “I soldi li ...

Firenze. Pomodoro da industria : tavolo regionale per lo sviluppo della filiera : Un tavolo regionale sulla filiera del Pomodoro ed interventi atti a favorire lo sviluppo della medesima filiera regionale con la