Atletica | IAAF lapidaria | “Caster Semenya è biologicamente un uomo” La replica della

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La Federazione Internazionale diLeggera sostiene che Casterun uomo. Il documento presentato al Tribunale di Arbitrato dello Sport di Losanna sostiene che la sudafricana dovrebbe ridurre il suo testosterone naturale per poter competere nelle competizioni femminili internazionali come previsto dalla nuova normativa contro cui invece la Campionessa Olimpica degli 800 metri si è appellata. Dunque lachiederà all’atleta di ridurre il suo testosterone ma Casterè subito passata al contrattacco e ha accusato ladi averla usata come cavia da laboratorio nel contestare in tribunale il nuovo regolamento riguardante di atleti iperandrogenici: “Lami ha usato come una cavia da laboratorio in passato per sperimentare come il trattamento che volevano che io prendessi avrebbe abbassato il mio livello di ...

