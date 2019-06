Adidas non ha la proprietà intellettuale delle tre strisce Tribunale Ue annulla la

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Le tredell’? Non le appartengono e non sono un logo. Il simbolo tedesco, le famose treparallele, “non costituisce un marchio a motivi, ma un marchio figurativo ordinario” e non ha nell’Unione Europea “un carattere distintivo”. Questa almeno la decisione deldell’Ue che ha confermato la nullità del marchio del brand sportivo, già sancita dall’Ufficio dell’Unione europea per la(Euipo). Nella sua domanda di registrazione, l’aveva descritto il marchio come costituito da treparallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione. Ma nel 2016, l’Euipo stabilì che il marchio non sarebbe dovuto essere registrato, anche perché “l’non avrebbe dimostrato che lo stesso aveva acquisito, in tutta l’Unione europea, un carattere distintivo in ...

Agenzia_Ansa : Il Tribunale #Ue ha confermato la nullità del marchio #adidas 'non ha caratteri distintivi'. Già annullato dall'Uff… - osvalda70 : RT @Agenzia_Ansa: Il Tribunale #Ue ha confermato la nullità del marchio #adidas 'non ha caratteri distintivi'. Già annullato dall'Ufficio b… - donatda : RT @Agenzia_Ansa: Il Tribunale #Ue ha confermato la nullità del marchio #adidas 'non ha caratteri distintivi'. Già annullato dall'Ufficio b… -