Salmonella | il Ministero della Salute ritira il salame del marchio San Lorenzo

liberoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019)to un lotto dia causa di un elevato rischio microbiologico per i consumatori. A dare l'allarme è stato il, che nel comunicato datato 17 giugno, riferisce il numero del lotto interessato. Si tratta del 19041005, venduto colSane prodotto dalla dit

Xabat77 : RT @FattoAlimentare: #Salame San Lorenzo Santini richiamato per presenza di #Salmonella. L’avviso del ministero della Salute - Ilarioforjuve : Ministero della salute richiama lotto di salame per presenza di salmonella - MafaldaraS : RT @FattoAlimentare: #Salame San Lorenzo Santini richiamato per presenza di #Salmonella. L’avviso del ministero della Salute -