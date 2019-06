Le notizie del giorno – Le parole di Commisso su Chiesa | il presidente del Lecce si

Calciomercato - le notizie di oggi – Le decisioni del Milan su André Silva e Suso - gli obiettivi del Lecce - l’offerta record della Juventus per Salah : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. ANDRE’ Silva E Suso – La programmazione del Milan entra sempre di più nel vivo. Maldini, Boban e Giampaolo pianificano le strategie di mercato. Deciso il futuro di Suso e André ...

Copa America - brutte notizie per la Colombia : lesione del collaterale per Luis Muriel : Il giocatore del Siviglia ha riportato un serio infortunio al ginocchio nel match di Copa America, in seguito ad uno scontro con Leandro Paredes Brutto infortunio per Luis Muriel nel corso del match tra Colombia e Argentina di Copa America, vinto dai ‘Cafeteros’ per 2-0. Il giocatore di proprietà del Siviglia ha riportato la lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, a confermarlo è il presidente della ...

Le notizie di scienza della settimana : La prima cannabis della storia, le strisce delle zebre, il vulcano Udina: l’attualità scientifica. Leggi

Le notizie del giorno – Nuovo scandalo combine in Serie A - lutto per Agnelli e clamorosa richiesta di Icardi : E’ una giornata triste per il mondo Juventus e per un grave lutto che si è verificato poco fa. Stava giocando a calcio all’Allianz Stadium, in occasione di un ritrovo annuale dei tanti rami della famiglia Agnelli ma è morto. Stiamo parlando di Clemente Ferrero de Gubernatis, 51 anni, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Agnelli che ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Gli altri familiare si sono subito resi conto della ...

Festival della tv di Montecarlo : BEAUTIFUL e le altre - le notizie : Ci siamo. A Montecarlo tutto pronto e il Festival della TV può iniziare! Jessica Alba apre con la presentazione del suo nuovo lavoro LA Finest, ma il mondo delle soap come sempre sarà ben rappresentato. Le soap opera francesi, dalla storica Plus belle vie alle nuove Un si grand soleil e Demain nous appartient, ci saranno tutte e avranno i cast che incontrano i fan. Lo stesso sarà per gli attori di BEAUTIFUL e Febbre d’amore: le soap ...

