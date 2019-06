wired

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il 16 giugno debutta negli Stati Uniti, la nuova ambiziosa produzione di Hbo che è destinata sicuramente a far parlare di sé. È la prima volta, infatti, che il network americano si cimenta con un genere ben preciso come quello deldrama, molto in voga in questo ultimo periodo. E ovviamente ha deciso di farlo nel proprio stile, concentrandosi su un “gruppo di studenti delle superiori che navigano fra droghe, sesso, identità, traumi, social media, amori e amicizie“. Il mix promette di essere avvincente e sperimentale, e di sicuro non mancheranno le polemiche. 1. Da Israele http://www.youtube.com/watch?v=vuAzkZIiGxI Gli otto episodi di Hbo sono un adattamento di unaoriginariamente andata in onda in Israele, che in origine, andata in onda dal 2012 al 2013, raccontava le storie esplicite e senza filtri di un gruppo diager degli anni Novanta. Il network ...

antocalderone : Euphoria, 5 cose da sapere sulla controversa serie teen - MilanoCitExpo : Euphoria, 5 cose da sapere sulla controversa serie teen #DipartimentoInnovazioneTecnologia - soulscollision : buongiorno raga io non so se guardare euphoria perché quel genere di cose mi “toccano” molto, infatti quando vidi l… -