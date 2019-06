E3 2019 | Yooka-Laylee and the Impossible Lair - prova

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) Quella diè la storia di un gruppo di sviluppatori fortemente legati alle proprie radici in Rare, nostalgici al punto da radunarsi sotto la bandiera di Playtonic Games, studio indipendente creato all'unico scopo di riportare sugli schermi la storica anima celata dietro opere come Donkey Kong Country e Banjo-Kazooie.Dopo aver raccolto oltre due milioni di dollari su kickstarter in occasione del primo, il team, che ospita nomi del calibro di Kevin Bayliss, Ed Bryan, Grant Kirkhope e tantissimi altri artisti responsabili dell'età dell'oro della casa, è arrivato alla prima release ufficiale. Il risultato fu una celebrazione del genere "collectathlon", quello che incontrammo nei confini dell'immortale Nintendo 64 grazie a titoli come Banjo-Kazooie e Chameleon Twist, un puro e semplice omaggio ai bei tempi andati che, proprio per questo motivo, non sempre riuscì a ...

Eurogamer_it : Yooka-Laylee and the Impossible Lair rimette in scena i platform in 2D del passato. Ecco cosa abbiamo scoperto! - Fantasy_Craft_ : Al Nintendo Treehouse: Live - Indie Day 2019 si va avanti con un approfondimento su Yooka-Laylee and the Impossible… - DarkSoul112297 : RT @NintendoItalia: Al Nintendo Treehouse: Live - Indie Day 2019 si va avanti con un approfondimento su Yooka-Laylee and the Impossible Lai… -