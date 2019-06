Coppa America 2019 : risultati e Classifiche dei gironi. Il Qatar rimonta e blocca il Paraguay : Dal 14 giugno al 7 luglio al Coppa America terrà col fiato sospeso l’intero SudAmerica di fronte alle evoluzioni del meglio del calcio sudAmericano e non solo, visto che sono presenti anche Qatar e Giappone nell’ottica di una visione internazionale presente da più di 25 anni. Detiene il titolo il Cile, che ha vinto le edizioni del 2015 e del 2016 (del Centenario). Si gioca in Brasile, che mette a disposizione cinque stadi, dal ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e Classifiche dei gironi. L’Italia sfata finalmente il tabù chiamato Spagna : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e Classifiche dei gironi. La Polonia vince la gara inaugurale : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e Classifiche dei gironi. Italia-Brasile per il primo posto! : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

