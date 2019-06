Arrestato pedofilo 48enne | si fingeva bambina in chat

blogo

(Di lunedì 17 giugno 2019) Si è finto una ragazzina per adescare giovanissime vittime in: è statol’uomo di 48 anni che, secondo le indagini, tramite un falso profilo su WhatsApp è riuscito a contattare e quindi ad abusare per tre anni di tre minorenni, tra gli 11 e i 13 anni.Gli accertamenti sull’uomo, residente nel lodigiano, erano stati avviati dopo che una delle adolescenti abusate aveva trovato la forza di raccontare la terribile esperienza a una delle sue maestre.L’uomo, un disoccupato che viveva a casa dei genitori, non ha precedenti penali ed è affetto a quanto si apprende da problemi psicologici, ma questo non gli ha impedito di attirare con arguzia le giovani prede in casa per poi sottoporle ad abusi che avrebbe anche filmato. Dopo aver ottenuto il numero di telefono di una delle tre vittime, ilera entrato nei contatti della ragazzina con il falso profilo di "Giulia", da qui ...

