È finito il delirio della Napoli che ha creduto alla menzogna del Comandante

(Di domenica 16 giugno 2019) Oggisi è trasformata in una New Orleans festosa. Mille bare in corteo ciascuno con una banda jazz in testa attraversano la città. Si fa festa onorando i morti. Finalmenteabbandona il lutto. Per un anno intero abbiamo dovuto sopportare i lamenti delle prefiche, che a ogni occasione piangevano ilesiliato da quel truce De Laurentiis. Non avevamo mai vinto nulla con il più grande allenatore di tutti i tempi, eravamo arrivati a 91 punti e questo appagava i nostri rivoluzionari. Altro che Che Guevara e la via cubana al socialismo. Il riformismo di Turati sarebbe stato molto più efficace. E non è detto che l’”aziendalista” Ancelotti non ci renda davvero felici. Un anno di lamenti, urla, rosari, via Crucis, preghiere e voti ai santi. Esiliato, Maurizio Sarri dlontana Londra poteva contare sul suo esercito di napoletani. Ma adesso ilsi è convertito ...

