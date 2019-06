BIOGRAFILM ITALIA 2019 | “NOCI SONANTI” VINCE IL PREMIO HERA “NUOVI TALENTI”

aldiladelcinema

(Di sabato 15 giugno 2019) Il documentario Noci Sonanti di Damiano Giacomellie Lorenzo Raponi (prodotto da Eleonora Savi e Damiano Giacomelli per Officine Mattòli Produzioni), presentato in anteprima alFestival nella sezione, ha vinto il. La giuria, composta da Costanza Quatriglio (Presidente di Giuria, regista, sceneggiatrice e direttrice artistica del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo), Federica Illuminati (produttrice per Produzioni Illuminati e socia di Consorzio Officine Artistiche) e Luca Mastrogiovanni (sceneggiatore, membro della Writers Room per Think Cattleya), ha assegnato ilal film con la seguente motivazione: «Per la grazia con cui i due cineasti restituiscono la relazione tra un padre e un figlio in un ...

