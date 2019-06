Beach volley | World Tour 2019 Varsavia | Lupo Nicolai | rimonta da urlo Sono ai quarti

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. Gemelli Ingrosso - Marchetto/Cottafava e Dalmazzo/Bertozzi volano nel tabellone principale : Qualificazioni grandi firme per la prima tappa del Campionato Italiano 2019 che ha vissuto ieri una lounga giornata al castello sforzesco con i tre turni di qualificazione che hanno scremato da 48 a 6 le coppie che avranno accesso oggi al main draw maschile e femminile. Spettacolo e grande partecipazione per il primo appuntamento con il circuito nazionale con qualche coppia attesa capace di superare lo scoglio delle qualificazioni come ...

Beach volley - World Tour 2019 Ios Island. Che impresa Scampoli/Varrassi! Sono in tabellone principale : Sorpresa e impresa allo stesso tempo. Una bella notizia arriva dalla Grecia, da Ios Island in un venerdì un po’ grigio per il Beach volley italiano e porta la firma di Claudia Scampoli, vice-campionessa olimpica giovanile a Buenos Aires (in coppia con Bertozzi che sempre oggi ha conquistato con Dalmazzo l’accesso al main draw della prima tappa del campionato italiano), e Dalila Varrassi che riescono ad entrare nel tabellone ...

Beach volley - Campionato Europeo Under 18 Baden. Azzurri ai sedicesimi : “muro austriaco” per Hanni/Fusco - rivali portoghesi per Ducoli/Ferrarini : Una vittoria e due sconfitte, doppio secondo posto nei gironi e sedicesimi di finale da disputare domattina: questo il bottino piuttosto magro dell’ItalBeach impegnata nel Campionato Europeo Under 18 in programma a Baden in Austria. La giornata per gli Azzurri era iniziata bene con il successo, in campo maschile, nel secondo incontro del girone eliminatorio, di Fusco/Hanni che hanno travolto con un secco 2-0 (21-12, 21-12) i ...

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Lupo/Nicolai : riscatto e ottavi di finale contro i polacchi : riscatto con i canadesi e ottavi di finale conquistati per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che si impongono con un secco 2-0 sui canadesi Saxton/O’Gorman che un anno fa da queste parti riuscirono a sconfiggere gli azzurri agli ottavi. Primo set senza storia a favore della coppia azzurra che parte bene e tiene a distanza di sicurezza la coppia canadese vincendo 21-16 con pochi sussulti. Più equilibrato il secondo parziale ma Lupo/Nicolai ...

Beach volley - World Tour 2019. Menegatti/Orsi Toth : stop ai sedicesimi - Lupo/Nicolai cercano vendetta con i canadesi : Si ferma ai sedicesimi di finale la marcia di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth nel torneo 4 stelle di Varsavia. Le azzurre subiscono una bruciante rimonta contro le tedesche Kozuch e la campionessa di tutto Ludwig e devono dire addio ai sogni di gloria e soprattutto alla possibilità di giocare qualche match in più a questi livelli in vista dell’appuntamento mondiale. Menegatti7Orsi Toth contro la coppia teutonica hanno giocato un ...

Beach volley - World Tour 2019 Ios Island. Varrassi/Scampoli : strada in salita per il main draw : Non sarà facile per l’unica coppia azzurra iscritta alle qualificazioni femminili del torneo 1 stella di Ios Island in Grecia approdare al tabellone principale. Il sorteggio non ha riservato una vita semplice alle giovani azzurre che, nel primo turno delle qualificazionji, se la vedranno con la coppia ceca Dostalova/Dostalova, al terzo torneo assieme. Magdalena Dostalova frequenta da tempo il circuito europeo e mondiale e, assieme a ...

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Sorteggio complicato per Menegatti/Orsi Toth : Kozuch/Ludwig da battere per conquistare gli ottavi : Urna non proprio benevola per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, nei sedicesimi di finale del torneo 4 stelle di Varsavia, se la vedranno con la campionessa olimpica e mondiale in carica Laura Ludwig, in coppia con Margareta Kozuch. Non ci sono precedenti fra le due coppie, anche perchè Ludwig e Kozuch hanno giocato assieme finora solo quattro tornei finora con un doppio nono posto (Kuala Lumpur e Jinjiang) e due 25mi posti: Xiamen al ...

Beach volley - Campionato Europeo Under 18 Baden. Tris di successi per gli azzurri che vedono la fase ad eliminazione diretta : Inizia benissimo l’avventura delle coppie italiane nel Campionato Europeo Under 18 di Baden in Austria. Tre partite e altrettante vittorie nella prima giornata dio gare per le due coppie italiane che hanno già messo praticamente al sicuro la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e domani proveranno a completare l’opera conquistando l’accesso diretto agli ottavi di finale vincendo il girone. In campo femminile ...

Beach volley World Tour 2019 Varsavia. Menegatti/Orsi Toth sfiorano il colpaccio : Agatha/Duda vincono al tie break e volano agli ottavi : colpaccio solo sfiorato da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che per due set e mezzo giocano alla pari e in alcuni tratti anche meglio rispetto alle trionfatrici di Ostrava, le brasiliane Agatha/Duda, prima di arrendersi al tie break. La coppia italiana spreca due set ball nel primo parziale, conquista il secondo ma, sul 4-5 del set decisivo, subisce un parziale di 0-3 e lascia via libera alle rivali, dovendo passare domattina dai sedicesimi ...

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Lupo/Nicolai : buona la prima! Superato di slancio l’ostacolo norvegese : Un rientro sul velluto per Daniele Lupo e Paolo Nicolai che, dopo quasi due mesi di stop, ritrovano il World Tour a Varsavia e vincono facilmente 2-0 la sfida di semifinale del girone contro i giovani norvegesi Berntsen/Mol, entrambi della “grande famiglia” dei Mol che sta monopolizzando il Beach volley norvegese e non solo. Nel primo parziale gli azzurri hanno preso il largo nella parte centrale (14-10) mantenendo le distanze fino ...

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Menegatti/Orsi Toth : che colpo! Primo turno già superato e ora assalto ad Agatha/Duda per gli ottavi : Gran rientro per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che piazzano subito una grande prestazione nella semifinale del girone del torneo 4 stelle di Varsavia e si assicurano un posto nella fase ad eliminazione diretta. La coppia italiana si impone con un secco 2-0 sulle tedesche Borger/Sude, coppia formata da qualche mese da due grandi interpreti del Beach volley mondiale che però sembrano non aver trovato la giusta amalgama fino a questo ...

Beach volley - Campionato Europeo Under 18 Baden. Doppia coppia azzurra a caccia del podio giovanile in Austria : Scatta la caccia ai podi continentali giovanili per l’Italia con due coppie, Hanni/Fusco in campo maschile e Ferrarini/Ducoli tra le donne che da oggi sono in campo a Baden per il Campionato Europeo Under 18. Sono 32 le coppie (maschili e femminili) al via di un torneo che negli anni scorsi ha messo in luce alcuni atleti che poi si sono saputi distinguere anche a livello assoluto. Tra queste attenzione al norvegese Markus Mol, fratello ...