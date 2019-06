Angela Nasti criticata sui social | interviene la sorella Chiara

Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati - : Novella Toloni L'autrice di Uomini e Donne ha commentato sui social la vicenda della coppia recentemente nata nel programma di Maria De Filippi. Lei stessa, dopo una serie di affermazioni, conferma che i due si sono lasciati dopo appena un mese dalla scelta Le voci sulla rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli circolavano già da diversi giorni, ma la conferma è arrivata solo oggi. A darla è uno dei volti più amati del dietro le ...

Angela Nasti ed Alessio potrebbero essersi lasciati - la Mennoia sorpresa sui social : Continuano a circolare con insistenza le voci secondo le quali il fidanzamento tra Angela ed Alessio di Uomini e Donne sarebbe già finito. Addirittura, secondo alcuni pettegolezzi, i due si sarebbero accordati già prima della trasmissione: l'ha sostenuto per prima Deianira Marzano, ma ora interviene anche Raffaella Mennoia, che rispondendo ad un commento di una sua fan su Instagram mostra tutto il suo disappunto nei confronti della ...

Angela Nasti e Alessio si sono lasciati? Lo spiffero. Mennoia : “Basita” : Angela Nasti e Alessio Campoli al capolinea? Lo spiffero (“Pare che oggi si siano ufficialmente lasciati”), le parole dell’ex tronista (“Niente su cui riflettere”) e quelle di Raffaella Mennoia (“sono basita”): caos sul web Scoppia il caos attorno ad Angela Nasti. In queste ore, sul web, sta rimbalzando ovunque la notizia secondo cui la sua […] L'articolo Angela Nasti e Alessio si sono lasciati? Lo ...

Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati?/ Solo una pausa di riflessione... : Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati? Dal silenzio social alle rivelazioni della tronista. Deianira Marzano: 'Ha finto tutto!'

U&D - Deianira tuona : 'Angela Nasti non interessata a Luca e Alessio - è legata all'ex' : Negli ultimi giorni si sta facendo un gran parlare della storia d'amore tra Angela Nasti e Alessio Campoli: da quando c'è stata la scelta a Uomini e Donne, infatti, i due si sono fatti vedere insieme raramente, portando tanti ad avere dei dubbi sul loro giovane rapporto. Ad alimentare queste voci anche Deianira Marzano: sul profilo Instagram l'influencer ha pubblicato i messaggi di alcune persone che sostengono che l'ex tronista non sia mai ...

Angela Nasti e Alessio Campoli - è crisi dopo Uomini e donne? ‘Pian piano saprete tutto’ : Il popolo di Uomini e donne è in allarme. Il motivo? Angela Nasti e Alessio Campoli non danno loro notizie da qualche giorno. Se le altre coppie uscite dal dating show in questa stagione testimoniano sui social l’andamento delle loro relazioni, Angela e Alessio appaiono più latitanti in questo senso. A destare i dubbi che tra i due ci possa essere già una crisi è anche il fatto che la fashion blogger sia partita per una vacanza a Ibiza con ...

U&D - Angela Nasti misteriosa su IG dopo le voci di crisi con Alessio : 'Saprete tutto' : dopo giorni in cui si è detto e scritto di tutto sulla sua storia con Alessio Campoli, Angela Nasti ha deciso di usare Instagram per provare a fare un po' di chiarezza a riguardo. A tutte quelle persone che hanno ipotizzato già una crisi in corso tra lei e il fidanzato, la romana ha fatto sapere che sta bene, che alcune cose preferisce non dirle sui social e che presto tutti sapranno la verità. Sono dichiarazioni piuttosto misteriose quelle che ...

Uomini e Donne : i like sospetti della mamma di Alessio contro Angela Nasti : La mamma dell'ex corteggiatore su Instagram condivide alcuni commenti contro la Nasti: "Neanche una foto insieme"

Uomini e Donne/ Angela Nasti e Alessio Campoli già in crisi? - Trono Classico - : Uomini e Donne: Giulio Raselli nuovo tronista del Trono Classico? Gli estimatori lo vorrebbero ma forse lui ha conosciuto qualcuno...

Chiara e Angela Nasti super sexy mandano in delirio i fan su Instagram : Le sorelle Chiara e Angela Nasti hanno pubblicato sui rispettivi profili social una foto che le ritrae vicine. Tanti i commenti dei fan. Chiara e Angela Nasti hanno fatto impazzire i followers per uno scatto di coppia condiviso sui loro profili Instagram. La foto in questione ritrae vicine le due sorelle, che sono riuscite ad attirare tanti fan (e tanti commenti).-- La recente partecipazione al dating show Uomini e Donne ha portato ...

Uomini e Donne - Angela Nasti e Alessio Campoli insieme per business? Arriva la replica : Si è da poco conclusa l'esperienza a Uomini e Donne della tronista Angela Nasti, sorella dell'influencer ed ex-naufraga de L'Isola dei Famosi Chiara, che ha scelto di conoscere fuori dal dating show, fra i propri corteggiatori, Alessio Campoli. Sotto una pioggia di petali rossi, i due si sono ripromessi di continuare la loro frequentazione anche lontani dalle telecamere; tuttavia, secondo alcuni commentatori in rete, i due avrebbero montato ...

Angela Nasti - paragonata a Sara Affi Fella di U&D - sbotta : 'Non cerco like facili' : Quello che sta facendo Angela Nasti dopo aver terminato il suo percorso a Uomini e Donne, ha ricordato a tanti Sara Affi Fella: esattamente come la contestata ex tronista ha fatto un anno fa, la napoletana ha lasciato il fidanzato a casa per fare un viaggio a Ibiza. La giovane prima si è esposta per difendersi dai tanti attacchi che sta ricevendo sui social network, e poi ha spiegato perché sui suoi account non compare nessuno scatto con Alessio ...

Uomini e Donne - Angela Nasti e Alessio. Lei : “Quanta bassezza!” : Alessio Campoli e Angela Nasti attaccati dopo Uomini e Donne: la replica social Angela Nasti ha terminato da poco il suo percorso televisivo a Uomini e Donne, uscendo dal programma in coppia con Alessio Campoli. I due, a differenze delle altre coppie nate negli studi televisivi Elios di Roma, hanno scelto di viversi il loro rapporto in maniera più discreta, senza esporsi più di tanto a livello mediatico. Tale scelta però non è piaciuta ai fan ...

Angela Nasti come Sara Affi Fella? Piovono accuse sulla scelta di Alessio - lei sbotta : Uomini e Donne, Angela Nasti criticata dopo la scelta di Alessio Campoli Angela Nasti e Alessio Campoli stanno insieme da circa dieci giorni. La scelta della tronista a Uomini e Donne è ricaduta sul romano, che ha preferito a Luca Daffrè, ma evidentemente i fan di quest’ultimo non credono alla scelta fatta dalla tronista. Anzi, […] L'articolo Angela Nasti come Sara Affi Fella? Piovono accuse sulla scelta di Alessio, lei sbotta ...