L' indiscrezione | Irina Shayk gelosa di Lady Gaga Questo il motivo dell' addio a

(Di venerdì 14 giugno 2019) Novella Toloni Secondo alcuneriportate dal portale Radar Online,avrebbe iniziato a litigare con Bradley Cooper (e a sospettare il tradimento con) dall'esibizione degli Oscar Sarebbe stata l'esibizione agli Oscar a dare il via al lento declinoa storia d'amore tra Bradley Cooper e la mo. Il feeling tra l'attore americano e, nato durante le riprese del film "A star is Born" e ribadito nel corso'esibizione canora di "Shallow" proprio agli Academy Awardso scorso febbraio, avrebbe colpito non solo pubblico e fan, ma anche la moa russa. Secondo quanto riferito dal sito Radar Online e riportato dal Daily Mail,avrebbe iniziato a nutrire dei seri dubbi sulla fedeltà del compagno. La coppia, proprio per le insistenti voci e i sospettia 33enne russa, avrebbe iniziato a litigare ...

