Allegri ha deciso | un anno sabbatico “per riprendere in mano la mia vita privata”

Massimiliano Allegri - il vero motivo dell'addio alla Juventus : "Lo ha deciso Agnelli" - e piange in diretta : Mai così teso, mai così emozionato. Massimiliano Allegri non riesce a trattenere le lacrime in quella che passerà alla storia come la conferenza stampa del suo addio alla Juventus, dopo 5 anni di trionfi e due sole, insuperabili delusioni: le sconfitte nelle finali di Champions League contro Barcell

