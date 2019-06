Tiro con l’Arco | Mauro Nespoli stacca il pass per Tokyo 2020 ai Mondiali di

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Tonioli e Franchini si fermano ai sedicesimi nell’individuale - giornata ricca di sorprese nel compound : La quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco è andata in archivio con lo svolgimento degli incontri ad eliminazione diretta dei tabelloni individuali di compound fino alle semifinali, mentre le finali andranno in scena nella giornata di sabato. Per l’Italia due atlete sulla linea di Tiro ai sedicesimi di finale, entrambe eliminate e dunque fuori dalla lotta per le medaglie. Marcella Tonioli non si è ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Mauro Nespoli si giocherà il bronzo e ottiene il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020! : L’Italia qualifica il primo atleta nel Tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ai Mondiali di ’s-Hertogenbosch (Olanda) Mauro Nespoli ha raggiunto la finale per il bronzo, conquistando così anche il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Il 31enne lombardo potrà quindi partecipare alla quarta Olimpiade consecutiva della carriera, ricordando che in bacheca ha già l’oro a squadre ottenuto nel 2012 a Londra e l’argento del 2008 a ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Tonioli-Pagnoni fuori agli ottavi nel Team Mixed - Corea del Sud in grande spolvero nelle gare a squadre di compound : La sessione mattutina della quarta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è chiusa a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) al termine delle eliminatorie delle gare a squadre. L’Italia del compound poteva ancora contare sulla presenza agli ottavi di finale della coppia del Team Mixed formata da Marcella Tonioli e Federico Pagnoni, sconfitta però dalla fortissima squadra colombiana composta da Sara Lopez e Daniel Munoz. ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Vanessa Landi e Mauro Nespoli in finale per il bronzo nel mixed team! : L’Italia lotterà per la medaglia di bronzo nel mixed team dell’arco olimpico ai Mondiali 2019 di Tiro con l’arco. Arriva così la prima finale azzurra in questa rassegna iridiata di ’s-Hertogenbosch (Olanda) con la coppia formata da Vanessa Landi e Mauro Nespoli che domenica si giocherà il terzo gradino del podio contro la squadra di Taipei composta da Lei Chien-Ying e Tang Chih-Chun. Il cammino degli azzurri si è aperto con la vittoria 5-1 ...

Casillas non conferma le voci sul riTiro : “non è ancora il momento” : Sono stati giorni difficili gli ultimi per il portiere Iker Casillas colpito da un malore nelle ultime settimane, problemi al cuore per l’ex Real Madrid. Adesso attraverso il proprio account di Twitter ha comunicato di non aver ancora deciso se lasciare o meno il calcio giocato. “Un giorno dovro’ pure ritirarmi, ma vorrei annunciare la notizia quando arrivera’ il momento. Per ora non e’ il momento, mi sto ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Cina e India in finale nella gara a squadre maschile - Corea del Sud al tappeto in semifinale : Si sono appena concluse nella sessione mattutina della quarta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco le eliminatorie della gara a squadre maschile di arco olimpico a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Non sono mancate di certo le sorprese nei quarti e nelle semifinali che hanno designato le due formazioni finaliste della rassegna iridata: Cina (n.5 del seeding) e India (n.11). La giovane squadra cinese composta ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Corea del Sud e Taipei lotteranno per il titolo nella gara a squadre femminile : Sarà Corea del Sud-Taipei la finale della gara a squadre femminile dell’arco olimpico ai Mondiali 2019 di Tiro con l’arco. A ’s-Hertogenbosch (Olanda) assisteremo quindi ad un una sfida tutta asiatica nell’atto conclusivo del torneo, con le sudCoreane che andranno a caccia del secondo titolo consecutivo, mentre le atlete di Taipei proveranno a conquistare uno storico oro. Il terzetto sudCoreano formato da Chang Hye Jin, Choi Misun e Kang ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di giovedì 13 giugno. Tutti gli azzurri in gara : Prosegue quest’oggi, giovedì 13 giugno, il Campionato del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch (in Olanda) con lo svolgimento di Tutti i tabelloni della manifestazione fino alle semifinali, mentre le finali andranno in scena durante il fine settimana. Dopo una giornata molto negativa in chiave azzurra caratterizzata dalla doppia sconfitta dei terzetti dell’arco olimpico agli ottavi di finale e dunque ad un ...

Tiro con l’Arco - niente pass olimpici per l’Italia ai Campionati Mondiali : tutto rimandato per gli arcieri azzurri : Gli arcieri azzurri non riescono a staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in occasione dei Campionati Mondiali L’Italia rimanda l’appuntamento con la qualificazione alle Olimpiadi. Galiazzo, Nespoli e Pasqualucci perdono contro la Cina 6-2 mentre Andreoli, Boari e Landi si piegano con lo stesso risultato alla Gran Bretagna. La corsa per Tokyo però non è finita. In palio al Mondiale ci sono ancora 8 pass individuali (4 ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Franchini e Tonioli avanzano nell’individuale - Team Mixed agli ottavi - out gli uomini ed il terzetto femminile : Bilancio in chiaroscuro per l’Italia del compound al termine della terza giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco, in corso di svolgimento nella cittadina olandese di ‘s-Hertogenbosch (Olanda). Quest’oggi si sono disputati i primi due turni dei tabelloni individuali, il primo turno del Team Mixed e gli ottavi di finale delle gare a squadre tradizionali. Ottima prestazione e qualificazione ai sedicesimi di ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : azzurre sconfitte dalla Gran Bretagna agli ottavi - qualificazione olimpica in salita : La terza giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si chiude nel peggiore dei modi per l’Italia che, dopo la sconfitta degli uomini con la Cina, viene eliminata agli ottavi di finale anche nella gara a squadre di arco olimpico femminile dovendo così rinviare l’appuntamento con la qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Il terzetto italiano composto dalle campionesse del mondo juniores in carica Tatiana Andreoli, ...