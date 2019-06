Roma | attesa la risposta di Totti | in ballo il ruolo di direttore tecnico DETTAGLI

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : incomincia la gara di Tamberi - che attesa per Filippo Tortu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 20.16 Tutto molto facile per la statunitense Dalilah Muhammad sui 400 metri ostacoli, la Campionessa Olimpica si è imposta nettamente in 53.67 (a sei centesimi dal già suo primato mondiale stagionale): assolo dell’americana ...

Portantino picchiato all'Umberto I di Roma - caccia all'aggressore : era stato scarcerato da poco e in attesa d'espulsione : Il violento pestaggio da parte di un nigeriano, scattato mentre l'addetto distribuiva dei volantini, ripreso dalle telecamere di sorveglianza del Policlinico. Subito identificato dai carabinieri

Roma - la beffa delle case popolari : troppo grandi per famiglie di 1-2 persone. Che sono la maggior parte di quelle in attesa : Soldi che ci sono ma non vengono spesi. Liste d’attesa infinite e persone che dormono in strada a fronte di alloggi vuoti ed edifici storici lasciati a marcire. E un sistema di assegnazione delle case popolari complicato che in pochi riescono a comprendere fino in fondo. Per la prima volta dopo molto tempo, il dibattito pre elettorale si è concentrato sul tema dell’abitare. Ma occorre mettere dei punti fermi, specie in una situazione ...

Quanti ostacoli tra Roma e Sicilia Tutti i dossier in attesa di risposte : Il tavolo tecnico aperto al ministero dell'Economia non ha ancora portato i risultati auspicati. Cateno De Luca giorni fa s'è detto pronto a consegnare la fascia di sindaco metropolitano al prefetto. ...

10 serie tv tratte da Romanzi in attesa di Catch 22 : Game of Thrones, Gomorra, The Handmaid’s tale e L’Amica geniale sono le più famose. Ma non le uniche: le serie tv tratte da libri sono più di quante riusciamo a immaginare. Ispirate spesso a best seller quanto a romanzetti passati in sordina, ma anche a graphic novel di culto tra appassionati, compongono la parte più sostanziosa del catalogo di ogni piattaforma tv. Fatta eccezione per Stranger Things, che i romanzi li ha generati dopo il ...

Cresce l’attesa per l’arrivo di Greta a Roma - domani l’incontro con il Papa : “Le generazioni passate hanno fallito” : ”Tra gli adulti ci sono forti divisioni. Molti adulti sono con noi e ci aiutano, molti altri stanno cercando di ostacolarci, di fare tutto ciò che possono per fermarci. Credo che le generazioni passate abbiamo fallito nell’affrontare il problema, perciò noi, le nuove generazioni, dobbiamo farli rispondere delle loro azioni’‘. Lo ha detto la giovane attivista svedese Greta Thunberg in un’intervista a Sky TG24. ...

Clima - Friday for future : grande attesa a Roma per Greta : I ragazzi del Clima, quelli che il 15 marzo hanno riempito le piazze di tutto il mondo, aspettano l’arrivo di Greta Thunberg a Roma. Sono il gruppo del Fridays for future Italia, e presentano la manifestazione di Piazza del Popolo in programma venerdi’ e nella quale e’ previsto l’arrivo della ragazza svedese. Già domani Greta sarà in Italia in Vaticano dal Papa e dopodomani in Senato, ospite della presidente Maria ...