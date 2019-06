Gelida Estate di Gué Pequeno | l’EP in tiratura limitata anche in vinile

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019)di Guéè un EP in edizionedisponibile in CD e in. Lo annuncia o stesso artista attraverso un post sui social con l'immagine di copertina diche fa seguito alla comunicazione di ieri a proposito di nuovi inediti da rilanciare la prossima settimana.Il nuovo progetto di Guéarriverà il 21 giugno e sarà “molto più di un mixtape o di uno street album”. Brani inediti è ciò che bisogna aspettarsi di trovare in, quanto alle caratteristiche delle canzoni il titolo confonde le idee. Da un lato l', dall'altro il gelo tipico dell'inverno, sarà un EP di brani frizzanti ed estivi o di un disco che andrà ad invertire completamente le tendenze della bella stagione?Per scoprirlo non ci resta che attendere venerdì 21 giugno; per il momento la presenza di “liriche affilate e beat originali” è tutto ciò che anticipa ...

