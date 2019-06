Queste ragazze sono Mondiali!

vanityfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Arrivano lee cambia tutto: si gioca, si soffre e si vince senza neanche sputare in campo. Ok, non si dovrebbero fare distinzioni fra maschile o femminile. Ok, il calcio è di tutti. Ok, non è carino maramaldeggiare. Ma per un giorno lasciateci fare il tifo da stadio almeno allo stadio: che gusto il risultato delleE non solo per la tecnica, la preparazione e il risultato, ma per lo stile: grintose, unite, leggere, coraggiose, irresistibili. Nessuna che si butta a terra e frigna per una spintarella, che insulta o sputa – appunto – ogni due per tre. Un anno fa eravamo lì a piangere la Nazionale maschile che non si qualificava ai Mondiali e ora siamo qui a esultare per una vittoria contro ogni pronostico. Come fai a non pensare che lesalveranno il mondo? Per la Nazionale di Milena Bertolini (donna anche l’allenatrice) dopo vent’anni di assenza dell’Italia ...

