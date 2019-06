Mondiali femminili – Vittoria storica per gli USA | Thailandia sconfitta 13-0 | pokerissimo

Calcio - Mondiali femminili : Stati Uniti-Thailandia 13-0. Goleada a stelle e strisce - Morgan segna 5 gol! : Arriva il record del mondo ai Mondiali di Calcio femminile: finisce infatti 13-0 la sfida del Girone F tra Stati Uniti e Thailandia. Mai in una rassegna iridata erano state messe a segno tante reti (11 il vecchio primato): mattatrice dell’incontro Morgan, autrice di cinque gol, si iscrivono a referto anche Lavelle e Mewis con una doppietta, Horan, Rapinoe, Pugh e Lloyd. Nel primo tempo subito una rete annullata a Morgan al 6′ per ...

Mondiali femminili – Il fidanzato di Laura Giuliani svela : “sesso durante i Mondiali? Vi dico la verità” : Il fidanzato del portiere della Nazionale italiana femminile ha parlato di un argomento molto delicato, esprimendo il suo punto di vista E’ stata una delle protagoniste della prima partita dell’Italia ai Mondiali di calcio femminile, fondamentale per difendere il 2-1 firmato Bonansea. Laura Giuliani ha risposto presente, salendo alla ribalta e incassando i complimenti dei media, che l’hanno inserita tra i migliori ...

Mondiali femminili - tutti pazzi per Shandice van De Sanden : chioma leopardata e tenacia da vendere - il talento scoperto da un vicino di casa : Shandice van de Sanden: oltre il make up e l’acconciatura leopardata c’è di più! La fantastica storia dell’attaccante dell’Olanda femminile I Mondiali di calcio femminile 2019 in corso in Francia stanno riscuotendo molto successo! Le giocatrici in campo sono riuscite a far breccia nel cuore degli appassionati di calcio di tutto il mondo, con le loro giocate, le loro storie ed i loro look. Tra coloro che si sono ...

Il Pronostico dei Mondiali femminili : Cile Svezia : Alla Coppa del Mondo Women’s “Francia 2019” entrano nel vivo della competizione anche le squadre del il Gruppo F.Proviamo a fornire un Pronostico di Cile Svezia.La prima partita del Gruppo F propone Cile vs Svezia. La sfida tra le due nazionali andrà in scena a Rennes, allo Stade de la Route de Lorient, alle 0re 18:00.Il match non dovrebbe avere storia. Troppa Svezia per il Cile visto nelle ultime partite amichevole. La ...

Il Pronostico dei Mondiali femminili : Nuova Zelanda Olanda : Si gioca alle 15:00 di oggi la seconda partita valida per gruppo E tra Nuova Zelanda Olanda.Proviamo a fornire il Pronostico della sfida tra Nuova Zelanda e Olanda che chiude la prima giornata del Gruppo E, girone che fin qui ha proposto il primo vero risultato a sorpresa del Mondiale ovvero il pareggio tra Argentina e Giappone.Si giocherà a Le Havre, allo stadio Stade Océane.La sfida non ha una vera favorita. Sia l’Olanda che la ...

Calcio - Mondiali femminili 2019 : è il momento di Olanda - Svezia e delle campionesse degli USA : Sarà un martedì con un programma ricco, al termine del quale ci sarà un momento di bilancio. I Mondiali Femminili di Francia 2019 giungono alla loro quinta giornata di partite andando a completare il primo turno di gare per tutti i gironi della prima fase del torneo iridato. Sull’agenda odierna, tre incontri: Nuova Zelanda-Olanda (h 15), Cile-Svezia (h 18) e USA-Thailandia (h 21). Nella sfida di apertura del pomeriggio, gli occhi saranno ...

Mondiali femminili al via : ecco la guida completa : guida Mondiale femminile 2019 – Si sta disputando in Francia l’ottava edizione del Campionato del Mondo di calcio femminile dove stiamo assistendo ad un grandissimo ritorno da parte delle nostre azzurre, che non centravano la qualificazione da ben vent’anni. Il torneo è iniziato con la partita inaugurale al Parco dei Principi di Parigi venerdì 7 […] L'articolo Mondiali femminili al via: ecco la guida completa è stato realizzato da ...

Mondiali femminili - Barbara Bonansea regala la prima gioia nel torneo contro l'Australia : La Nazionale azzurra regala sorprese e grandi emozioni al Mondiale di Francia. Protagonista della prima partita contro l'Australia è l'attaccante Barbara Bonansea. Grazie alla sua doppietta, con l'ultimo gol segnato allo scadere del tempo, Bonansea regala alla sua squadra un temporaneo secondo posto nel proprio girone. Dopo il secondo gol segnato, la giovane attaccante ha esultato portandosi il pollice in bocca. Un gesto che ha ricordato ...

Francia 2019 Mondiali femminili : Canada Camerun il pronostico della sfida : Si gioca alle 21:00 di oggi la prima partita valida per gruppo E tra Canada Camerun.Proviamo a fornire il pronostico della sfida tra Canada e Camerun valida per il Gruppo E.Va in scena allo Stadio de la Mosson di Montpellier, la sfida tra Canada e Camerun e per quanto possano sembrare favorite le nord americane non è detto che possano facilmente conquistarsi i 3 punti in palio.Come arriva il CanadaLa nazionale canadese è una squadra solida ...

Francia 2019 Mondiali femminili : Argentina Giappone il pronostico della sfida : Si gioca alle 18:00 di oggi la seconda partita valida per gruppo D tra Argentina Giappone.Proviamo a fornire il pronostico della sfida tra Argentina e Giappone valida per il Gruppo D.Va in scena al Parco dei Principi di Parigi la sfida tra Argentina e Giappone e le nipponiche sono le favorite per la conquista dei 3 punti in palio.Come arriva l’ArgentinaL’Argentina è tra le nazionali meno attrezzate del Mondiale. Non esprime un gioco ...

