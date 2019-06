LIVE Francia-Norvegia calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | a Nizza ci si gioca il

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.32 Nelle qualificazioni, le nordiche hanno conquistato il primo posto con ben 21 punti su 8 match disponibile: lainvece, in quanto paese ospitante, era già qualificata, 20.29 Non a caso, la, dispone del club europeo più forte in circolazione: il Lione, campione dida 13 stagioni e che in Europa, nell’ultimo decennio, ha vinto 6 Champions League. 20.26 La nazione francese invece si è avvicinata molto al mondoper quanto concerne il: nel 2011, è arrivato un 4° posto, mentre 4 anni fa, i quarti di finale. 20.23 La, dopo la generazione d’oro degli anni ’90, vincendo anche l’oro olimpico nel 2000, è calata nel corso degli anni, come dimostrano gli ottavi di finale in Canada del 2015. 20.19 Un match come precedente tra le due compagini allo ufficiale: le ...

