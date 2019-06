Ballottaggi elezioni amministrative | l’astensionismo | quasi il 50% | il vero vincitore

Elezioni amministrative - risultati dei Ballottaggi : dopo 69 anni Ferrara sceglie la destra : Si è votato fino alle ore 23 di ieri sera, 9 giugno, per i ballottaggi delle Elezioni amministrative. Sono stati chiamati alle urne 3.648.485 elettori: alcuni risultati hanno destato sorpresa, altri invece si sono rivelati delle conferme. I risultati delle Elezioni per il centrosinistra È stata una domenica di voto per gli abitanti di 136 comuni, tra cui 16 capoluoghi di provincia, nei quali al primo turno nessuno dei candidati aveva superato il ...

Elezioni comunali 2019 - chi ha vinto e chi ha perso davvero ai Ballottaggi : I ballottaggi del 9 giugno erano sostanzialmente una sfida a due tra centrodestra e centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle presente (e vincente) solo in uno dei 16 comuni capoluoghi di provincia al voto. Ma come sono andate le Elezioni rispetto alle tornate elettorali amministrative precedenti? Proviamo a tracciare un bilancio dei risultati.Continua a leggere

Elezioni - Ballottaggi - centrodestra e centrosinistra si spartiscono la posta : centrodestra e centrosinistra si spartiscono la posta in palio nei ballottaggi dei capoluoghi di provincia. Ieri sono andati al voto 136 Comuni

Elezioni comunali Reggio Emilia 2019 : risultati Ballottaggio - chi ha vinto : Elezioni comunali Reggio Emilia 2019: risultati ballottaggio, ecco chi ha vinto Con quest’ultima giornata elettorale che ha mandato al voto i cittadini di 136 comuni – di cui 13 capoluoghi di Provincia e 2 capoluoghi di Regione -, si chiude la lunghissima campagna elettorale, che ha avuto il suo apice nella giornata del 26 maggio. In quell’occasione, si votò per le europee, per le regionali in Piemonte e per migliaia di ...

Risultati Ballottaggi elezioni Comunali - la Lega vince a Ferrara. Salvini : “Straordinario” : I Risultati dei ballottaggi delle Elezioni Comunali del 9 giugno 2019: il Centrodestra ha espugnato 7 comuni, tra cui Pavia, Pescara, Vibo Valentia, Ferrara, Vercelli, Forlì e Biella. Il Pd segue con le vittorie a Prato, Cremona, Cesena, Reggio Emilia, Verbania. Il Movimento 5 Stelle conquista solo Campobasso e perde Avellino, in cui il più votato è stato il candidato di una lista civica.Continua a leggere

Ballottaggi elezioni comunali : Biella e Ferrara vanno alla Lega - M5S vince a Campobasso : Lo spoglio si è concluso e i risultati ci rivelano un'Italia un po' diversa rispetto a ieri, con le principali forze politiche costrette a fare i conti con alcuni storici cambiamenti: la città di Ferrara avrà un sindaco del centrodestra dopo ben 69 anni di sindaci di sinistra. A spuntarla al Ballottaggio col 56,8% dei voti è stato il candidato leghista Alan Fabbri.Il centrodestra è riuscito a vincere anche a Forlì, che dopo 50 ...

Ballottaggi elezioni comunali : affluenza al 52%<br>Lo spoglio è in corso : Aggiornamento ore 23.30 - I seggi sono chiusi e lo spoglio è iniziato subito dopo in tutti i 134 comuni al Ballottaggio. In attesa dei risultati, il Ministero dell'Interno ha ufficializzato l'affluenza per questa giornata di voto: il 52,11% degli aventi diritto si è recato ai seggi, in calo di sedici punti rispetto al 68,21% del primo turno lo scorso 26 maggio.Queste le percentuali per ciascuna Regione con almeno un comune al ...

Ballottaggi elezioni Comunali 9 giugno - i risultati in tempo reale : Urne chiuse per i Ballottaggi delle Elezioni Comunali 2019: cominciato lo spoglio dei voti per assegnare le poltrone da Sindaco vacanti dopo il primo turno. Alle urne erano attesi oltre 3,6 milioni di elettori, anche se l'affluenza è in calo rispetto a cinque anni fa e rispetto al primo turno di due settimane fa.

Elezioni comunali 2019 - come e quando si vota per il Ballottaggio : Urne aperte a 15 giorni dalle Elezioni comunali per il ballottaggio. Domenica 9 giugno si vota in tutti i comuni d’Italia dove i candidati sindaci non sono stati eletti al primo turno. Urne aperte dalle 7 alle 23. I COMUNI Sono 136 i comuni al voto, di cui 124 hanno più di 15mila abitanti. Le sfide più importanti sono in 15 comuni capoluogo: Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, ...

