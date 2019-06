Il Benfica è il primo top club europeo ad accettare pagamenti in criptovalute

agi

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il Benfica ha annunciato una novità importante per quanto riguarda i. Illusitano sarà iltopeuropeo adcon criptovaluta. Grazie alla collaborazione con UTRUST, la società offrirà ai suoi sostenitori la possibilità di utilizzare le valute virtuali per acquistare i biglietti per lo stadio e i prodotti presenti sul suo store online. Il lancio di questa nuova feature avvicinerà i tifosi muniti diall'Estádio da Luz, portando a un nuovo livello la strategia di e-commerce dele ampliando il suo pubblico globale. La società ha deciso dibitcoin ed ethereum per il pagamento dei biglietti e del merchandising, cercando di allargare la sua fan base. Non è possibile per ora pagare con altre categorie di valute virtuali. E nel caso in cui UTRUST dovesse allargare il paniere ...

