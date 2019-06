La procedura d' infrazione “è giustificata” perché l' Italia non ha rispettato la regola

Conti pubblici - l'Ue : "Giustificata la procedura d'infrazione per l'Italia" : Secondo la Commissione Europea "le prospettive per la crescita sono peggiorate" e il governo ha fatto marcia indietro sulle...

Claudio Borghi : "La procedura di infrazione Ue? Non faremo la guerra a Moscovici che ha gli scatoloni in mano" : "La procedura di infrazione dell'Unione europea? Non faremo la battaglia della vita con Pierre Moscovici e l'attuale Commissione che manda lettere e ultimatum ma che ha gli scatoloni in mano". Claudio Borghi, ospite a Omnibus su La7, commenta così la possibile procedura d'infrazione nei confronti de

La Commissione Europea ha chiesto una procedura d’infrazione contro l’Italia : Per la seconda volta in pochi mesi, dopo che le stime della legge di bilancio si sono mostrate lontane dalla realtà

Gli squilibrati d'Europa. Per Bruxelles "giustificata procedura di infrazione" contro l'Italia : “Per l’Italia, è giustificata una procedura per disavanzi eccessivi per il debito”. Sic et simpliciter: come previsto, la Commissione Europea approva il pacchetto di primavera e per l’Italia raccomanda una procedura per debito elevato, già al 132,2 per cento del pil nel 2018 e in aumento al 133,7 per cento quest’anno e al 135,2 per cento nel 2020, secondo le previsioni di Bruxelles. Ora, per evitarla, ...

procedura d'infrazione - Oettinger : "Per l'Italia è inevitabile" : "Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla Procedura di infrazione. l'Italia non dovrebbe essere un rischio per l'Eurozona". A pronunciare queste parole è stato Guenther Oettinger, commissario europeo al Bilancio, nel corso di un'intervista televisiva al canale tedesco 'n-tv'. Questa dichiarazione conferma quanto riportato oggi da Repubblica, che ha pubblicato una bozza della risposta che Bruxelles invierà al Governo ...

Cosa succede se la UE apre una procedura di infrazione contro l’Italia : La stampa da ormai per inevitabile una procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia: mentre la Commissione prepara la sua replica al ministro dell'Economia Giovanni Tria e redige le sue raccomandazioni, vediamo a che Cosa corrispondono le accuse rivolte al nostro Paese in materia di deficit e debito pubblico, in che modo si svolgerà l'iter e le conseguenze dirette che questo avrà sulle tasche dei cittadini.Continua a ...

Conti pubblici - il commissario Oettinger : “Se numeri sono confermati non potremo sottrarci a procedura di infrazione” : “Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura d’infrazione“. A dichiararlo è stato il commissario europeo al Bilancio, Günther Oettinger, parlando all’emittente televisiva tedesca N-tv nel giorno in cui la Commissione approverà le raccomandazioni Paese e il rapporto sul debito italiano, proponendo con ogni probabilità al Consiglio l’avvio della procedura per debito eccessivo. Lo scorso anno invece di ...

L'Italia verso la procedura d'infrazione : Milano. Finché le regole europee sono quelle che sono, i paesi membri dell'Unione sono tenuti al rispetto del principio in base al quale il debito pubblico deve essere progressivamente contenuto. Perciò sembra ormai inevitabile per L'Italia andare incontro a una procedura di infrazione per eccesso d

Lettera Ue all'Italia : probabile la richiesta di procedura di infrazione | Reddito di cittadinanza e quota 100 nel mirino : La commissione di Juncker boccia i nostri conti e rimanda ai ministri delle Finanze la decisione sulla multa

procedura d'infrazione in arrivo. Per l'amico Oettinger "l'Italia non può mettere a rischio l'Eurozona" : La valutazione di Bruxelles, dopo la lettera di Roma sui conti pubblici, è attesa per oggi. Ma per il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, ci sono pochi dubbi: allo stato attuale, una Procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell’Italia è pressoché inevitabile.“Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla Procedura di infrazione”, ha detto in ...

Oettinger - sentenza anti Italia'procedura d'infrazione inevitabile' : Il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, ha avvertito che Bruxelles potrebbe avviare una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia Segui su affaritaliani.it

procedura d’infrazione in arrivo! Bruxelles boccia i provvedimenti economici di Lega e M5S : In arrivo la conferma ufficiale della Commissione Ue: Bruxelles ha bocciato i provvedimenti del governo gialloverde e starebbe aprendo alla Procedura d'infrazione per debito contro l'Italia. Una per una, da reddito di cittadinanza a quota 100, le misure dell'esecutivo sarebbero responsabili della stagnazione economica e dell'instabilità finanziaria del Paese.

"procedura d'infrazione" : il documento con cui l'Ue chiede al governo una manovra correttiva di 3-4 miliardi : Una ventina di pagine per smontare le politiche economiche di Lega e 5Stelle e la risposta del governo mandata a Bruxelles firmata da Giovanni Tria. Nel documento, del quale Repubblica riporta una bozza, c'è infatti l'avvio dell'iter della procedura per debito a carico dell'Italia, una sorta di "gab

I grillini mettono l’Italia nei guai : probabile procedura di infrazione europea : Oggi si terrà la riunione della Commissione europea. Con molta probabilità – anticipano gli analisti – sarà emesso un verdetto