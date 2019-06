Paratici | “Ronaldo miglior colpo | sul mercato…

forzazzurri

(Di martedì 4 giugno 2019) Il dirigente della Juventus, Fabio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del premio Football Leader 2019: “Quello di Cristiano Ronaldo è stato un grandeper tutto il calcio italiano che hanno visto ile al mondo in tutti gli stadi. Erano anni che gli sportivi italiani non ammiravano un calciatore così importante. Speriamo di continuare a vincere, abbiamo già conquistato 8 Scudetti. Vogliamo confermarci in Italia. Per la Champions non sarà mai facile, ci sono almeno 10 squadre in grado di vincerla, ci vuole anche un po’ di fortuna. Mercato? Cercheremo i calciatorii col nuovo allenatore.” Leggi anche : Moggi ironico: “Sarri alla Juventus? Penso stia preparando vestiti nuovi per la panchina bianconera…” VIDEO – Sopralluogo di De Magistris al nuovo San Paolo: “Sono contento è davvero un bel vedere!…” Radio Marte – La SSC Napoli ...

