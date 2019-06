Com’è il Mac Pro 2019 | la nuova workstation modulare da oltre 5000 euro

wired

(Di martedì 4 giugno 2019) (Foto: Apple) Apple ha tolto il velo dal nuovo Mac Proche si presenta come il Mac più potente di sempre e mette a disposizione dei professionisti una. Il design è stato completamente rivisto e ha già scatenato numerosi meme, mentre all’interno c’è una vasta scelta di componenti di alta qualità per un prezzo finale davvero molto alto. In occasione dell’evento Wwdc, Apple ha svelato dunque anche un prodotto hardware,alle novità software come soprattutto iPadOs, il sistema operativo appositamente creato per iPad, e iOs 13. Il nuovo Mac Progalleggiava nelle indiscrezioni della vigilia e infatti è stato confermato, rivolgendosi a un pubblico di utenti che richiede un’alta capacità di elaborazione (per esempio lavorando con video, foto o musica). All’interno si possono montare processori Intel Core fino alla versione ...

