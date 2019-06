Banche | Paolo Becchi | Il vero dramma | altro che spread

liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) Cosa succede alle? Leitaliane (prendendo l' indice bancario dei titoli quotati in borsa) sono crollate del 40%, anche se nell'ultimo mese hanno leggermente recuperato. Va subito aggiunto che non si tratta di un fenomeno italiano, anche leeuropee hanno un andamento negativo nel

paolo_arcaro : RT @CCottarelly: @CottarelliCPI @borghi_claudio e lei si fiderebbe ad essere ceduto e svenduto come npl o utp? Il “tasso di cambio” basta l… - ____Paolo___ : @alessio_pal @yenisey74 Obbligazioni ed azioni non sono risparmi. Si chiamano INVESTIMENTI. Come tali, chi li fa si… - paolo_gibilisco : RT @giuslit: La punizione del mercato. Così dissero quelli che poi accorsero frettolosamente a calmare le acque comprando qualsiasi cosa ci… -