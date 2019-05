Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 19 | 10

romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2019)dailynews radiogiornale vediamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022 lui scrive al ministro dell’economia Giovanni Tria nella lettera di risposta la commissione dove Spiega che in linea con la legislazione in vigore il programma di stabilità prevede un aumento delle imposte indirette pari a quasi turno, 3% del PIL che entrerebbe in vigore nel gennaio 2020 controllo del MoVimento 5 Stelle Di Maio spiega seccamente la lettera di sera con la lega e Movimento 5 Stelle non ne sa nulla non ce ne siamo occupati noi non è stata condivisa con noi sicuramente noi non taglia le spese sociali nel reddito e quota 100 e oggi il richiamo del governatore di bankitalia Visco nelle sue ...

OfficialASRoma : ”Ai tifosi della Roma, ovunque siano”. “Sono rimasto in silenzio nelle ultime settimane, ma ci sono alcune cose c… - sole24ore : Borse in rosso, attesa per le elezioni. A Piazza Affari si salva solo la Juve - CorriereCitta : Anselmi: ‘Pubblicato l’avviso pubblico per i corsi di nuoto per disabili. Era da anni che mancavano a Fiumicino’… -