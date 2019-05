Belve Nove Mara Carfagna | “Le intercettazioni inesistenti tra me e Berlusconi?

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) “Lehard tra me enon sono mai esistite: lo ha detto anche un tribunale che ha condannato per diffamazione Sabina Guzzanti che ha utilizzato quelle presunte telefonate per un attacco estremamente pesante”. La vice presidente della Camera, prima ospite di “”, il ciclo di interviste condotte da Francesca Fagnani, in onda suvenerdì 31 maggio alle 22.45, torna con la memoria al 2012, quando il tribunale civile di Roma condannò l’autrice satirica a pagare 40mila euro all’allora ministra alle Pari opportunità per alcune frasi dette durante il “No Cav Day” del 2008. “Lei è stata veramente massacrata, tartassata in quel periodo storico – spiega la giornalista – A un certo punto uscirono pure delleassolutamente false divulgate da un giornale argentino (il Clarin, ndr) che non esistevano. Probabilmente la ...

