Mondiali Under 20 – Il cammino dell’Italia | classifiche ed highlights

forzazzurri

(Di martedì 28 maggio 2019) Il 23 maggio sono partiti i20. L’edizione si gioca in Polonia, il primo match disputato ha visto la vittoria per 3-0 del Senegal a spese dei ragazzi di Tahiti nel Gruppo A.20 – Dopo le prime 20 partite arrivano i primi verdetti per la competizione. Sono già qualificati agli ottavi di finale, da definire solo se come prime o come seconde, la Nuova Zelanda, l’Uruguay e l’Italia allenata da Mr. Paolo Nicolato. Nei gironi A e D è tutto ancora aperto. La Colombia ha più possibilità di superare il girone sfidando il Tahiti nell’ultima gara, per i padroni di casa il passaggio del turno passa dalla vittoria sul Senegal che si presenta primo a reti inviolate. Anche il Giappone ha buone possibilità per passare il turno insieme all’Italia nel Gruppo B, agli asiatici basterebbe non perdere contro gli azzurri oppure sperare ...

Vivo_Azzurro : ?? #Giuliani: 'In Francia spero di ritrovare il clima del mondiale Under 20' ?? Intervista al #portiere ???? della… - IperHostile : @FabRavezzani Beh, questa squadra + un tot di under 23(a meno che non siano top mondiali che costano enormemente) n… - LaQuotaVincente : MONDIALI UNDER 20, #U20WC, analisi e #pronostici delle gare di oggi -