Cari politici | le periferie non sono uno zoo elettorale

Sondaggi politici Demos: lavoro precario e insoddisfacente per i giovani

Per gli adulti il lavoro è continuativo e piacevole. Per i giovani è temporaneo e insoddisfacente. Sono due mondi lontani e diversi quelli in cui vivono adulti e giovani nell'indagine sul lavoro condotta da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est pubblicato su Il Gazzettino. Uno spaccato che rappresenta la realtà di un Paese dove sono soprattutto i giovani ...