Affluenza in crescita in tutta Europa | 43 | 8% in Italia alle 19

Affluenza in crescita in tutta Europa : 43 - 5% in Italia alle 19 : Allora il dato finale fu del 58,6%, alle Politiche del 2018 l'Affluenza a mezzogiorno toccò invece quota 19,4% (alla Camera). Per il Viminale l'Affluenza alle elezioni comunali, sempre alle 12, è invece del 21,92% in base a tutte le sezioni...

Affluenza in crescita in tutta Europa : 43% in Italia alle 19 (+1 - 2%) : Allora il dato finale fu del 58,6%, alle Politiche del 2018 l'Affluenza a mezzogiorno toccò invece quota 19,4% (alla Camera). Per il Viminale l'Affluenza alle elezioni comunali, sempre alle 12, è invece del 21,92% in base a tutte le sezioni...