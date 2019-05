Meteo Roma del 25-05-2019 ore 06 | 10

Meteo Roma del 24-05-2019 ore 19 : 15 : Meteo siamo di nuovo appuntamento con le previsioni Meteo Vediamo come sarà il tempo su un’isola domani al nord giornata instabile con la pioggia più vicini spazio e quindi al mattino prima che al pomeriggio possono svilupparsi acquazzoni e temporali intensi sia sui rilievi che sulle pianure alle condizioni di tempo stabile al mattino con nubi sparse nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali specie sugli appennini al sud ...

Meteo Roma : previsioni per venerdì 25 maggio : Meteo Roma: previsioni per domani venerdì 25 maggio Tempo stabile nella giornata di sabato con cieli irregolarmente nuvolosi e tempo asciutto. Piogge diffuse invece per tutta la giornata di domenica; fenomeni più intensi nel pomeriggio. Temperature comprese tra +12°C e +25°C. Meteo Lazio: previsioni per domani venerdì 25 maggio Al Nord: Al mattino locali piogge su Alpi occidentali, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, variabilità asciutta ...

Meteo Roma del 24-05-2019 ore 06 : 10 : Meteo siamo di nuovo appuntamento con il Meteo le previsioni per la giornata di oggi peggiora con deboli piogge sparse tra Piemonte e Lombardia ed Emilia al mattino temporali diffusi al pomeriggio è più intensi sulle Alpi invece in Liguria lungo le coste adriatiche al centro giornata tipicamente primaverile colazione prima del mattino su tutte le regioni Salvo qualche nube in transito e temporali pomeridiani sui settori interni tempo asciutto ...

Meteo Roma del 23-05-2019 ore 06 : 10 : Meteo appuntamento con il Meteo Vediamo come sarà oggi il tempo a Leonardo e nubi sparse qualche schiarita al mattino con qualche giornata Pioggia in pianura prima che il pomeriggio si sviluppino acquazzoni e temporali anche intensi sui rilievi e sui settori centro-orientali al centro giornata dell’ instabilità pomeridiana con acquazzoni temporali sugli appennini localmente anche di forte intensità al sud tempo instabile sulle regioni ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora criticità per condizioni dei terreni e corsi d’acqua : “Per la giornata di domani giovedì 23 si prevedono condizioni di instabilità atmosferica associate a precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, comunque non significative ai fini dell’Allertamento. Le criticità idrauliche e idrogeologiche segnalate sono determinate dalle attuali condizioni dei terreni e dei corsi d’acqua, con particolare riferimento al reticolo idrografico minore“: la protezione civile ...

Meteo Roma del 22-05-2019 ore 06 : 10 : Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni per la giornata di oggi al nord irregolarmente nuvolosi al mattino con pioggia associate in Liguria Veneto Friuli ed Emilia Romagna precipitazioni in intensificazione al Nord Est Alpi e Appennino al pomeriggio possibili temporali fenomeni in attenuazione montata al centro tempo stabile al mattino e chatto in Toscana con deboli piogge peggiora su tutte le regioni al pomeriggio con pioggia e ...

Meteo Roma : le previsioni del 22 maggio : Meteo Roma: le previsioni di domani 22 maggio 2019 Tempo asciutto al mattino con qualche nube sparsa; isolati temporali nel corso delle ore pomeridiane in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +11°C e +23°C. Meteo Lazio: le previsioni di domani 22 maggio 2019 Tempo stabile in mattinata con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio; brevi temporali pomeridiani sui settori interni, più asciutto lungo la costa. Fenomeni ...

Meteo Roma del 21-05-2019 ore 06 : 10 : Meteo noi siamo di nuovo appuntamento con il Meteo le previsioni per la giornata di oggi al nord cieli irregolarmente nuvolosi al mattino con possibili piogge sulla del Triveneto prima di un aumento dell’instabilità al pomeriggio la canzone temporali sono attesi su tutte le regioni salgo tempo piaciuto sul Piemonte ed Emilia tempo lo permette anche in serata Non c’entro condizioni di tempo localmente instabile sulle regioni specie ...

Allerta Meteo Arancione in Emilia Romagna e Veneto : Allerta Meteo Arancione in Emilia Romagna e Veneto, di seguito i bollettini di criticità emessi dai centri funzionali decentrati Allerta Meteo Emilia Romagna Allerta Arancione: per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; Allerta GIALLA: per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, RA; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN Note Previsionali: Per la giornata ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora criticità per le piene dei fiumi : “Per la giornata di oggi lunedì 20 e domani permangono flussi di correnti sud-occidentali di debole-moderata intensità con temporanei rinforzi sui rilievi e lungo la costa associati a isolati piovaschi più frequenti sulle aree appenniniche. La criticità arancione su Pianura emiliana centrale e Pianura emiliana orientale è riferita alla permanenza di livelli idrometrici sostenuti nei tratti vallivi di Secchia e affluenti di Reno, già ...