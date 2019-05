Strisce blu | tutto bloccato a Vittoria

Dopo quanto tempo arriva una multa : semaforo rosso - autovelox - ZTL - Strisce blu e divieto di sosta : Avete infranto qualche articolo del Codice della Strada e non sapete se e quando arriverà la multa a casa vostra? Ecco tutto quello che c’è da sapere per quanto riguarda le tempistiche di notifica a seguito di un passaggio col semaforo rosso , eccesso di velocità nei pressi di un autovelox , del transito in una zona a traffico limitato, di un parcheggio in una posto dove la sosta è vietata o entro delle strisce blu. Tempistiche per una multa per ...

Lascia l’auto parcheggiata per mesi sulle Strisce blu e trova 17 multe. "Meglio così che pagare 140 euro di parcheggio" : Sono almeno 17 le multe che gli ausiliari del traffico hanno posizionato sotto i tergicristalli di un Suv in sosta in un parcheggio di Livorno dal 15 febbraio. Come riporta Il Terreno, l'auto piena di multe è in sosta in via Forte dei Cavalleggeri, davanti a un vecchio deposito di autobus.Una zona in cui la sosta è a pagamento, motivo per il quale l'uomo deve ora pagare 42 euro a verbale, visto che dopo cinque giorni scade la ...