Pamela Perricciolo ricoverata d' urgenza per abuso di farmaci | Eliana Michelazzo corre al

Caso Mark Caltagirone - Pamela Perricciolo in ospedale : La ex rappresentante di Pamela Prati, l’agente Pamela Perricciolo, è ricoverata al policlinico Gemelli di Roma per abuso di farmaci, come sostiene FanPage. La donna, stando a quanto riporta la nota testata, sarebbe stata presa in carico dall’ambulanza nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio, proprio la sera in cui andava in onda difficile confessione che la sua (ex?) collega presso la Aicos Management ha reso di fronte alle ...

Caso Prati : Pamela Perricciolo ricoverata per possibile abuso di farmaci al Gemelli : Sembra esserci un nuovo clamoroso colpo di scena nella vicenda legata al matrimonio mai celebrato di Pamela Prati: il sito di Fanpage, infatti, sostiene che Pamela Perricciolo sarebbe attualmente ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. Il portale d'informazione, inoltre, racconta che l'agente sarebbe stata soccorsa nella notte tra il 22 e il 23 maggio nella sua abitazione a poche ore di distanza dall'intervista che Eliana Michelazzo ha ...

Dagospia svela che Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo sarebbero lesbiche : Il sito Dagospia, al termine di 'Live non è la D'Urso', trasmissione andata in onda ieri sera su Canale 5, ha pubblicato una notizia che smonterebbe l'intervista rilasciata in diretta nel salotto di Barbara D'Urso da Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati. Dagospia ha rivelato che la Michelazzo e Pamela Perricciolo da anni vivrebbero una relazione omosessuale nascosta e in comune accordo, le due avrebbero gestito in rete molti profili ...

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo : dichiarazioni choc - le rivelazioni di Federica Benincà " non è gossip" : Vengono svelati nuovi altarini riguardo al giallo del gossip dell'anno. Dopo i comunicati stampa dei legali di Pamela Prati e di Eliana Michelazzo, che le dichiarano fuori dalla Aicos Management, arriva a fare chiarezza sulla questione Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini & Donne che ospite

Caso Prati - “Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono lesbiche e vivono insieme da anni. Pamela (Prati) è piena di debiti da Bingo” : Elezioni Europee 2019 | Di F. Q.. Europee, un sito per trovare i candidati gay friendly: vincono Pd e Sinistra La vera notizia arriva alla fine di Live-Non è la D’Urso quando il sito Dagospia, che ha svelato il Caso Prati-Caltagirone, con un flash comunica quanto segue: “Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha perso ogni diritto ...

Sara Varone/ 'Quando è subentrata Pamela Perricciolo le ho dato dei soldi...' : Sara Varone come Pamela Prati? Live non è la d'Urso: 'Ho avuto un finto fidanzato per mesi ma sono vittima di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo'

"Pamela Perricciolo e la Michelazzo sono lesbiche - gestivano insieme i falsi profili" - la replica di Eliana : La bomba di Dagospia al termine della diretta di 'Live Non è la D'Urso'. La replica della Michelazzo su Instagram.

