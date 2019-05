L’uomo del giorno – Buon compleanno Angelo Ogbonna | da granata a bianconero

Pedullà insiste : Sarri è L’uomo della Juventus : Pedullà torna a parlare di Sarri e Juventus sul Corriere dello Sport. Non termina la telenovela legata al successore di Allegri, ma sembra sempre più chiara la strada che scarta tutti i pretendenti fino ad arrivare al tecnico toscano. I nomi accostati: Guardiola e Klopp sono strade sbarrate, Deschamps si è tirato fuori, Mourinho mai stato veramente interpellato. Per Pochettino le voci del suo addio al Tottenham sono sempre più insistenti, ma la ...

“L’uomo del giorno” George Best - 73 anni fa nasceva il quinto Beatle : un talento purissimo rovinato dagli eccessi : Avete mai visto una città che ha dato il nome del suo aeroporto a un calciatore? Ce ne sono due: quello di Madeira (intitolato a Cristiano Ronaldo nel 2016) e quello di Belfast (Nord Irlanda) dedicato a George Best. Irriverente e contemporaneo, irresistibile, questo era George Best. Ha vissuto la parabola dei più grandi: vertiginosa e con il destino segnato; è stato ricco, famoso e pieno di donne. Celebri la sue frasi “Ho speso gran ...

Zoey - morta a 3 anni intrappolata nell’auto in fiamme del papà : L’uomo accusato di omicidio : Il 5 maggio scorso a New York una bambina di 3 anni è morta nell’auto in fiamme del padre, il 39enne Martin Pereira. l’uomo, che è ancora ricoverato in ospedale per le gravi ustioni riportate nella tragedia, è stato accusato di omicidio: avrebbe ucciso la figlia forse per vendetta nei confronti dell'ex compagna.

L’uomo del giorno – Mario Mandzukic - guerriero croato : L’uomo del giorno di oggi è Mario Mandzukic, che compie 33 anni. L’attaccante croato è il classico tipo di calciatore che ogni allenatore vorrebbe. Non per niente è diventato il pupillo di Allegri, che lo ha utilizzato in bianconero in tanti ruoli dell’attacco. Tra le sue caratteristiche, il gioco aereo, il fiuto del gol, la forte personalità, il sacrificio in fase di non possesso. L’inizio della sua carriera, tra ...

È iniziata la sospensione delle procedure per tenere in vita Vincent Lambert - L’uomo francese tetraplegico il cui caso è diventato molto noto : Oggi, è iniziata la sospensione delle procedure per tenere artificialmente in vita Vincent Lambert, un paziente francese tetraplegico il cui caso è diventato molto noto negli ultimi anni. Vincent Lambert ha oggi 42 anni e faceva l’infermiere. A seguito di

L’uomo del giorno - Petr Cech : il portiere col caschetto compie 37 anni : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Petr Cech, portiere dell’Arsenal. L’estremo difensore ceco ha da poco annunciato che a fine stagione lascerà il calcio giocato. “Questa è la mia ventesima stagione come calciatore professionista e sono passati 20 anni da quando ho firmato il mio primo contratto, quindi mi sembra il momento giusto per ...

Milano - il racconto delL’uomo travestito da Zorro : “Saliti in maniera acrobatica - la polizia ci ha cercati per un’ora” : “Siamo saliti e siamo entrati in maniera acrobatica. La polizia ci ha cercati per un’ora, poi ci ha fatto uscire”. A parlare è Riccardo Germani, diventato celebre per un giorno per essersi travestito da Zorro e aver esposto in piazza Duomo, mentre sul palco si altenravano esponenti della Lega e alleati in Europa di Matteo Salvini, lo striscione “Restiamo umani”. Diritti | Di F. ...

L’uomo del giorno - Andrea Pirlo : un architetto del calcio : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Protagonista di oggi è Andrea Pirlo che compie 40 anni. “Un leader silenzioso perché parla con i piedi”, ha detto di lui Marcello Lippi, mentre Roberto Baggio, che lo ha visto crescere, lo ha definito un fuoriclasse per la sua capacità di “vedere in anticipo quello che poteva succedere all’interno dell’azione”. ...

Spara ad una gattina con una carabina : è caccia alL’uomo - proposta una taglia sulla testa del colpevole : E’ caccia aperta a chi ha Sparato alla gattina Dodo di Abbiategrasso a cui una mano ancora ignota (speriamo per poco) ha Sparato un colpo di carabina in una gamba. E’ quanto si legge in una nota di Aidaa, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. Dodo – continua la nota – è una bellissima gattina di proprietà di una famiglia che abita in una villetta nelle vicinanze di via Novara ad Abbiategrasso, la gatta si era ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Corrado Ferlaino - l’ex presidente del Napoli di Maradona : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Corrado Ferlaino, 88 candeline per l’ex presidente del Napoli di Maradona. Ha vinto due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana, a termine della stagione 1997-1998 è retrocesso in Serie B. All’inizio degli anni 2000 ha ceduto il Calcio Napoli a Salvatore Naldi, la decisione è stata ...

L’uomo del giorno - Darìo Benedetto : possibile colpo della Roma : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Darìo Benedetto, attaccante del Boca Juniors. Nato il 17 maggio 1990, l’argentino compie oggi 29 anni. Adolescenza non facile quella di Benedetto, che vide morire la madre quando aveva solo 12 anni e giocava nelle giovanili dell’Independiente. Smise di giocare per 4 anni, salvo poi ricominciare con un provino per ...

I koala sono “funzionalmente estinti” : L’uomo e i cambiamenti climatici responsabili del loro declino : Il numero dei koala è sceso così tanto in Australia che la specie è ora “funzionalmente estinta”. L’Australian koala Foundation ha dichiarato che potrebbero esserci solo 80.000 animali rimasti in libertà. Nonostante possa sembrare un numero alto, l’Australian koala Foundation dichiara che è improbabile che questi animali siano in grado di produrre una nuova generazione. La definizione di “estinzione funzionale” descrive una popolazione animale ...

Quando incontri L’uomo della tua vita il tuo cervello si modifica in modo incredibile : Amore e buonumore, che accoppiata vincente. Sapevate che il nostro cervello funziona ed è alimentato, anche, dall’amore che provate per un’altra persona? Quando incontriamo Lui, con la “elle” maiuscola, nella nostra testa accade una vera e propria magia: il nostro cervello si accende e fa, letteralmente, illuminare e modificare alcune parti di esso. Lo studio è stato effettuato tramite una risonanza magnetica: i ricercatori facevano vedere ai ...

L’uomo del giorno – Massimo Moratti - il presidente del… “Triplete” : L’uomo del giorno di oggi è Massimo Moratti, che compie 74 anni. Personaggio legato all’Inter, è stato presidente dei nerazzurri dal 18 febbraio 1995 al 19 gennaio 2004 e dal 6 settembre 2006 al 15 novembre 2013. Nel primo periodo, pochi i trofei vinti dalla squadra nerazzurra nonostante i tantissimi sforzi economici e alcuni grandi colpi di mercato. Tra tutti, quello del Fenomeno Ronaldo, sbarcato a Milano nel 1997 ma ...