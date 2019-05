Tra lepenisti e gilet gialli la maledizione dell' Eliseo colpisce anche Macron

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) L’ultimo, anzi l’ennesimo, scontro con Marine Le Pen alle Europee di domenica prossima dovrebbe vederlo vincente, seppure di stretta misura (22,5% vs 22% dei consensi stando agli ultimissimi sondaggi) e questo, almeno, lo metterà al riparo dall’ondata di critiche che la signoraa destra francese gli scarica addosso da settimane (dal palco milanese di sabato scorso): “Se monsieur le président prende meno voti del Rassemblement National, per rispetto repubblicano, dovrebbe fare il piacere di dimettersi”., ovviamente, qualunque sarà il risultato del 26 maggio, non si dimetterà e non la darà vinta né alle destre sovraniste né aiche si preparano a scendere in piazza per il 27° sabato consecutivo. È arrivato al secondo anno di mandato e non ha nessuna voglia di subire quella ...

