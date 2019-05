Lilli Gruber indignata | Questa foto? Perché sono sotto choc Pornografia e

Otto e Mezzo - Matteo Salvini attacca ancora Lilli Gruber : "Vi basta guardare questi due minuti" : ancora schermaglie tra Matteo Salvini e Lilli Gruber, con il ministro dell'Interno tornato alla carica dopo la tesissima puntata di Otto e Mezzo dello scorso 8 maggio. Il leader della Lega su Twitter ha rilanciato uno spezzone dello scontro in studio a La7, aggiungendo un commento provocatorio per l

Vittorio Feltri - Otto e mezzo rosso : "Cos'è oggi Lilli Gruber". La vergogna con Salvini che pochi ammettono : L' alleanza Lega - 5 Stelle si sta esaurendo, non ha più ragione di esistere ed è destinata a sciogliersi nelle polemiche. Le due componenti della maggioranza sono ormai ai ferri corti, non hanno futuro, e ormai lo hanno capito tutti, perfino Di Maio e Salvini che pertanto aspettano il pretesto per

Feltri attacca Lilli Gruber : 'Capo ufficio stampa della sinistra - più rossa di Zingaretti' : Piaccia o no, Vittorio Feltri, quando scrive, riesce sempre a fare notizia. Lo fa dando risalto ad opinioni che a volte vengono espresse con toni forti, senza filtri o la preoccupazione di urtare qualche tipo di sensibilità. Il suo ultimo editoriale su Libero rappresenta una digressione abbastanza dura nei confronti della collega Lilli Gruber. Sotto la lente d'ingrandimento della critica del giornalista è finito il modus operandi della ...

Otto e Mezzo - la vergogna di Beppe Grillo contro Lilli Gruber e Salvini : "Demenziali - pallone gonfiato" : Sull'house organ grillino, Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, interviene Beppe Grillo, il padre spirituale del M5s anche se ora piuttosto defilato. E interviene per commentare quanto visto a Otto e Mezzo, il duello tra Lilli Gruber e Matteo Salvini andato in onda su La7 lo scorso venerdì. O meg

Otto e Mezzo - Lilli Gruber e il ghigno beffardo per il sondaggio che dà la Lega di Matteo Salvini in calo : Due giorni dopo l'attesissimo e vibrante scontro tra Lilli Gruber e Matteo Salvini, sempre a Otto e Mezzo su La7, è tempo dell'ultimo sondaggio prima del silenzio elettorale imposto in vista delle elezioni Europee. Un sondaggio il cui racconto viene affidato a Paolo Pagliaro, nel consueto "punto" ch

Otto e Mezzo - altro che mazzo di fiori : Lilli Gruber deve ringraziare Salvini - le cifre-bomba dello share : Super ascolti su La7 per Otto e Mezzo . Andava in onda l'epico scontro tra Lilli Gruber e Matteo Salvini che alla vigilia avevano bisticciato via social. Bisticci ampiamente proseguiti anche nel corso ...

Matteo Salvini da Lilli Gruber - Rita Dalla Chiesa sbotta : 'L'intervista più irritante della storia' : A Rita Dalla Chiesa non è piaciuta l'intervista di Otto e Mezzo a Matteo Salvini. Su Twitter, l'opinionista televisiva si è scagliata contro Lilli Gruber con una serie di commenti nella quale la mette ...

Rita Dalla Chiesa contro Lilli Gruber dopo la pungente intervista a Matteo Salvini : A Rita Dalla Chiesa non è piaciuta l'intervista di Otto e Mezzo a Matteo Salvini. Su Twitter, l'opinionista televisiva si è scagliata contro Lilli Gruber con una serie di commenti nella quale la mette ...

Otto e Mezzo - Matteo Salvini umilia Lilli Gruber ai titoli di coda : "Vuole il mazzo di fiori?" : Siamo ai titoli di coda. Sta finendo la faziosissima intervista di Lilli Gruber a Matteo Salvini. Dopo le sfide della vigilia, siamo nello studio di Otto e Mezzo, dove la sfida tra la conduttrice e il leghista è proseguita senza esclusione di colpi. E la Gruber torna a chiedere un mazzo di fiori a S

Otto e Mezzo - Matteo Salvini e Lilli Gruber : video inedito prima della registrazione - gelo artico : Un video inedito che arriva direttamente dallo studio di Otto e Mezzo. Mancano pochi minuti alla registrazione su La7 dello scontro epico tra Lilli Gruber e Matteo Salvini, presente in studio anche Alessandro De Angelis, firma dell'Huffington Post. Il video lo ha dato in pasto a Twitter Luca Morisi,

Rita Dalla Chiesa a Lilli Gruber : La tua intervista a Salvini la più irritante della storia di Otto e mezzo : "Puoi essere d’accordo con lui o no, puoi pensarla in modo diametralmente opposto, ma questa è l'intervista più irRitante e meno super partes nella storia di Otto e mezzo". Rita Dalla Chiesa boccia così, in toto, l'atteggiamento tenuto da Lilli Gruber con Matteo Salvini, durante l'ultima puntata della trasmissione di La7. L'incontro-scontro nel salOtto televisivo, mercoledì 8 maggio, quando il ministro dell'Interno è stato l'ospite della ...

Otto e Mezzo - dopo la trasmissione Matteo Salvini ridicolizza Lilli Gruber : "Sapete cosa mi ha detto?" : Matteo Salvini non ha fatto in tempo a lasciare lo studio di Otto e Mezzo, che dal palco del comizio di Ascoli Piceno ha lanciato un nuovo attacco contro Lilli Gruber. Eppure alla fine dell'intervista di mercoledì 8 maggio i due sembravano aver fatto di nuovo pace, o almeno Salvini ci aveva provato

Otto e Mezzo - Lilli Gruber impazzisce perché Matteo Salvini non risponde come vuole lei sul 25 Aprile : L'ultima puntata di Otto e Mezzo con Matteo Salvini ha toccato momenti di tensione al limite del nervosismo, soprattutto da parte della padrona di casa Lilli Gruber, già inviperita per la battuta del ...

Otto e Mezzo - Marcello Veneziani massacra Lilli Gruber : 'Faziosità isterica da vomito con Salvini' : Mercoledì 8 maggio, su La7, è andato in scena l'attesissimo faccia a faccia tra Lilli Gruber e Matteo Salvini , a Otto e Mezzo . Attesissimo dopo le tensioni della vigilia , che si sono ripresentate ...