Tria | Dl famiglia senza coperture | 80 euro di Renzi da riassorbire

Decreto famiglia : scontro Tria-M5S sulle coperture : Decreto famiglia: scontro Tria-M5S sulle coperture. Non sappiamo cosa sia questo miliardo, perchè se si spenderà meno di quanto preventivato

Gli 80 euro di Renzi verranno tolti lo spiega Tria e sul Decreto Famiglia ancora ci sono ostacoli : Una manovra finanziaria quella annunciata da Tria, il bonus Renzi di 80 euro verrà assorbito e sul DL Famiglia bisogna individuare le coperture che secondo i grillini ci sono Il cosiddetto “bonus Renzi” da 80 euro al mese è “tecnicamente sbagliato” e per questo “va riassorbito” nell’ambito di una complessiva riforma fiscale. E’ questa l’opinione … Continue reading Gli 80 euro di Renzi ...

Tria : «Niente coperture per il dl famiglia Di Maio : «Non è vero - i soldi ci sono» Duello sulla sicurezza - il decreto slitta : Tensione per la decisione di far slittare il decreto. Di Maio «E’ una priorità». Il ministro dell’Economia attacca anche gli 80 euro di Renzi: «Erano sbagliati, costarono 10 miliardi: verranno riassorbiti»

Tria : «Niente coperture per il dl famiglia 80 euro sbagliati - saranno riassorbiti» Duello sulla sicurezza - il decreto slitta : Il ministro dell’Economia fa slittare il provvedimento caro al M5S, che lo smentisce. Poi l’attacco agli 80 euro di Renzi: «Costarono 10 miliardi, poco prima delle europee 2014»

Scontro Tria-M5S : rinviato il decreto famiglia per mancanza di coperture : Intervistato ad Agorà su Rai3, il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, annuncia lo slittamento dell'attuazione del decreto famiglia, il provvedimento caro al Movimento Cinque Stelle di Luigi Di Maio. Secondo quanto riportato dal Ministro, il suddetto rinvio si è reso necessario in quanto ''non sarebbero state individuate le coperture sul miliardo avanzato dal reddito di cittadinanza''. 'E' importante ricreare un clima di fiducia' Nel corso ...

Tria : “Mancano le coperture per il decreto Famiglia”. Il M5S lo smentisce : “Curioso le neghi” : «Nella legge di bilancio si dovrà vedere come trovare coperture alternative all’Iva per finanziare i nostri programmi». Così Giovanni Tria, ministro dell’Economia, ad Agorà su Raitre, parlando delle coperture necessarie per scongiurare nel 2020 l’aumento dell’Iva. «Quello che faremo nei prossimi anni è scritto nel Def, che è stato approvato dal gov...

Tria : niente coperture per il dl famiglia Duello sulla sicurezza - il decreto slitta : Gelo del ministro dell’Economia sul provvedimento caro al M5S: «Al momento non è possibile prevedere se ci saranno i fondi necessari». E la misura slitta

Decreto Famiglia - Tria : “Coperture non individuate. Salvini e lo sforamento del 3%? C’è una campagna elettorale in atto” : Le coperture per il Decreto Famiglia “per ora non sono state individuate” e quindi il provvedimento è stato rinviato. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, spiega in un’intervista ad Agorà, su Rai Tre, perché il pacchetto di misure portato in Consiglio di ministri non ha ricevuto il via libera nelle ore in cui il governo discuteva con toni accesi del dl Sicurezza. “Non sappiamo cosa sia questo miliardo. Se si ...

Tria : niente coperture per il dl famiglia Duello finale sulla sicurezza - il dl slitta : Gelo del ministro dell’Economia sul provvedimento caro al M5S: «Al momento non è possibile prevedere se ci saranno i fondi necessari». E la misura slitta

FIMP : “La pediaTria di famiglia italiana sia d’esempio per tutta l’Europa” : “In Europa è necessario riorganizzare l’assistenza sanitaria primaria ai bambini e adolescenti basandola su un rapporto fiduciario con le famiglie e una presenza capillare di pediatri su tutti i vari territori. Questo per il momento avviene, pur con differenze, solo in alcuni stati virtuosi tra cui Italia, Germania, Slovacchia o Belgio”. E’ quanto afferma il dott. Paolo Biasci, Presidente Nazionale della Federazione italiana Medici Pediatri ...

Il bisnipote del Duce : «Io - terzo Mussolini in politica : Dio - paTria e famiglia - ma non sono fascista » : Lei è il terzo Mussolini che si butta in politica. Ora sua cugina Alessandra, lasciata Forza Italia, è senza partito... «Abbiamo seguito due percorsi diversi. Io mi avvicino adesso alla politica e ...

"InconTriamoci" - il 7 aprile la festa diocesana della famiglia : Domenica prossima 7 aprile si svolgerà "Incontriamoci", la festa diocesana della famiglia: sarà un momento di condivisione, confronto e formazione sui temi della famiglia contemporanea, dando ...

Dio - paTria e famiglia : tre giorni al Congresso di Verona : Cosa è successo a Verona nel finesettimana, chi ha partecipato e qual è la dimensione politica del Congresso mondiale delle famiglie. Leggi

In testa sfila anche Forza Nuova - con gli stendardi "Dio - PaTria e Famiglia" : L'estrema destra, come annunciato, si è presentata alla Marcia pro-life. Niente insegne di partito. Alcuni militanti in camicia bianca, la divisa d'ordinanza. Ci sono pure esponenti del gruppo di ispirazione neonazista Fortezza d'Europa