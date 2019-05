Il segreto | Dolores è afflitta | anticipazioni trama puntata martedì 21 maggio

Il segreto - anticipazioni : Dolores scopre che Hipolito è ricercato : Maribel Ripoll Si rinnova l’appuntamento con Il Segreto per i telespettatori dei canali Mediaset e si rinnovano le preoccupazioni per Dolores (Maribel Ripoll), una delle abitanti più vivaci di Puente Viejo. La donna, preoccupata per Elsa (Alejandra Meco), dovrà fare i conti anche con altri due problemi: in primis il fatto che il figlio Hipolito (Selu Nieto) sia ora un ricercato, e poi la scoperta di alcune banconote false nella cassa del ...

Il segreto - trame al 25 maggio : Marcela arrabbiata con Matias - Dolores diventa nonna : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto, che riguardano ciò che accadrà su Canale 5 negli episodi in onda dal 19 al 25 maggio 2019. Molte le novità che interesseranno gli abitanti di Puente Viejo, su tutti Dolores, che diventerà finalmente nonna di una femminuccia partorita da Gracia in Svizzera. I fan della soap iberica da qualche puntata hanno intuito che l’accusa di furto ai danni di Elsa non è altro che una ...

Il segreto - anticipazioni : Dolores cerca di distribuire le banconote false ai suoi vicini : Le anticipazioni della famosa telenovela spagnola Il Segreto riservano diverse novità. Nelle prossime puntate della soap opera che andranno in onda dal 19 al 25 maggio, Severo cercherà di organizzare una controffensiva contro Eustaquio Molero per proteggere i cittadini di Las Lagunas. Nel frattempo a Puente Viejo arriverà un contraffattore, il quale cercherà di smerciare delle banconote false. In seguito Matias sarà notevolmente preoccupato, ...

Il segreto - trame : Dolores sviene dopo aver capito che Donna Francisca non è morta : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Nelle prossime puntate Dolores sarà protagonista di un'esilarante scenetta. La madre di Hipolito, infatti, si prenderà un brutto spavento quando scoprirà che Donna Francisca non è morta. Il Segreto: il ritorno di Donna Francisca Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5 ...

Spoiler Il segreto - prossima settimana : Dolores diventa nonna - Elsa in pericolo : Non mancheranno nuovi entusiasmanti colpi di scena nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto. Le anticipazioni della prossima settimana annunciano che la 'pettegola' di Puente Viejo, ovvero Dolores, finalmente vedrà realizzare uno dei suoi sogni dato che suo figlio Hipolito Miranar le comunicherà per telefono che Gracia ha messo al mondo la loro bambina. Elsa Laguna invece rischierà di morire per mano di Antolina, che la avvelenerà fino ...

Spoiler Il segreto : Dolores rimane sconvolta dopo aver visto Francisca viva e vegeta : Nei prossimi episodi italiani della serie televisiva spagnola “Il Segreto” i telespettatori assisteranno alla resurrezione di Francisca Montenegro. La dark lady con la sua riapparizione improvvisa stravolgerà gli animi, visto che tutti gli abitanti la consideravano morta. Oltre a Severo, Julieta e Fernando, che verranno subito minacciati dalla matrona, anche Dolores non la prenderà affatto bene quando scoprirà che la moglie di Raimundo Ulloa non ...

Il segreto anticipazioni : DOLORES sviene - non sapeva che Francisca… : La “risurrezione” di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) monopolizzerà le prossime puntate italiane de Il Segreto: la dark lady deciderà di rivelare agli abitanti di Puente Viejo di non essere morta subito dopo il rilascio di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado), questi ultimi rapiti da alcuni uomini assunti da Fernando Mesia (Carlos Serrano). Da quell’istante in poi bisognerà osservare con attenzione tutto ciò ...

Anticipazioni Il segreto - oggi : Dolores accusa Elsa di essere una ladra : La telenovela Il Segreto torna in onda oggi 4 maggio su Canale 5 con una nuova appassionante puntata concentrata sulle vicende degli abitanti di Puente Viejo. Essa comincerà in anticipo rispetto alla programmazione settimanale: forte dell'assenza di Uomini e donne, la serie iberica esordirà alle ore 15:15 circa e proseguirà fino alle ore 16:10, quando lascerà spazio a Verissimo di Silvia Toffanin. L'episodio odierno sarà ampiamente dedicato alla ...

Spoiler spagnoli Il segreto : Elsa in fin di vita - Gracia allontana la figlia da Dolores : La soap opera iberica “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, stupisce ogni giorno. Le trame degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno dal 29 aprile al 3 maggio 2019, rivelano che Elsa Laguna verrà ritrovata in fin di vita nella sua cella, dopo essere stata picchiata da un’altra detenuta su ordine di Antolina. Gracia Hermosa, ritornata a Puente Viejo soltanto da pochi giorni con la figlia Belen, prenderà le ...

Spoiler spagnoli Il segreto : la scomparsa di Severo - Gracia infastidita da Dolores : Si fanno sempre più appassionanti le avventure della telenovela di origini spagnole “Il Segreto” prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra. Nelle puntate iberiche, in onda da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio 2019, Severo Santacruz sempre più alle prese con i suoi problemi economici desterà parecchia preoccupazione alla moglie Irene Campuzano e ai coniugi Leal, facendo perdere le sue tracce. Gracia Hermosa invece, dopo aver rimesso ...

Il segreto - trame iberiche : il popolo rinnega Antolina - Dolores ossessionata da Belen : Anticipazioni de Il Segreto ricche di clamorosi colpi di scena. Nelle puntate spagnole dal 29 aprile al 3 maggio, Elsa verrà ritrovata moribonda da Cifuentes, mentre Antolina verrà rinnegata da tutto il popolo. Infine Dolores si avvicinerà troppo a Belen. Il Segreto: Elsa tra la vita e la morte Le anticipazioni de Il Segreto, in onda la prossima settimana in Spagna, svelano che il sergente Cifuentes troverà Elsa tra la vita e la morte. L'uomo ...

Il segreto - trame : Dolores parte - Fernando confessa il rapimento di Alfonso e Emilia : Dolores insieme Alfonso e Emilia saranno al centro delle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Se la madre di Hipolito deciderà di lasciare momentaneamente Puente Viejo, i genitori di Maria saranno rapiti da Fernando. Dolores diventa nonna Stando alle anticipazioni de Il Segreto riguardanti le prossime puntate, si evince che Dolores scoprirà di essere diventata nonna. Tuttavia la madre di Hipolito non sarà ...

Spoiler Il segreto : Dolores e Hipolito lasciano Puente Viejo per raggiungere Gracia : Nonostante diversi storici personaggi della soap opera spagnola siano usciti di scena i telespettatori italiani continuano ad appassionarsi alle vicende de Il Segreto. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 ci sarà un lieto evento dato che Hipolito Mirañar (Selu Nieto) e Gracia Hermosa (Carmen Canivell) diventeranno genitori. Purtroppo Dolores non riuscirà ad incontrare la sua nipotina perché suo figlio rimetterà piede a Puente Viejo senza ...

Il segreto - anticipazioni : DOLORES parte con HIPOLITO per conoscere BELEN : A Il Segreto la nascita di BELEN, la primogenita di HIPOLITO (Selu Nieto) e Gracia (Carmen Canivell), renderà felice la pettegola DOLORES Asenjo (Maribel Ripoll); l’anziana donna, tuttavia, se la prenderà col figlio e la nuora appena capirà che la piccolina non si chiamerà Urraca, lo stesso nome che portava la sua bisnonna… Eh sì: dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che HIPOLITO, in prossimità delle festività natalizie, ...