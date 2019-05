Tragedia nel mondo del calcio | arresto cardiaco | muore un arbitro DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019)sotto shock: nelle ultime ore è arrivata la notizia di unin campo per unboliviano. Il match di seconda divisione tra Always Ready e Oriente Petrolero (5-0), è stato funestato ieri dal dramma. Victor Hugo Hurtado,32enne dell’incontro, è morto a causa di due arresti cardiaci, uno dei quali avvenuto in pieno gioco, al secondo minuto della ripresa. Tornato stanco nello spogliatoio all’intervallo, il direttore di gara è crollato sul prato poco dopo l’inizio del secondo tempo. Soccorso tempestivamente e rianimato sul posto, il cuore di Hurtado ha smesso di battere definitivamente al suo arrivo al pronto soccorso dell’Ospedale Holande’s di El Alto, a più di 4000 metri sul livello del mare. SEGUIWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulesteroL'articolo ...

CalcioWeb : +++ LUTTO NEL MONDO DEL #CALCIO: ARRESTO CARDIACO PER UN #ARBITRO [DETTAGLI] +++ - Eroscultura : @Luna_7_3_ nel 1966 io c'ero, per fortuna non fui alluvionato, ma ero lì. Una tragedia - picenooggi : Tragedia sfiorata, precipita nel burrone durante la partita di calcio giovane 17enne -