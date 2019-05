Meteo Protezione Civile domani | forte instabilita' sull'Italia

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Giovedì 16 Maggio al Sud : allarme arancione in Calabria : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica centrata sull’Italia e alimentata da un nucleo freddo in discesa sull’area tirrenica determinerà condizioni di instabilità al Sud, in particolare su Calabria e Sicilia, con piogge, temporali, locali grandinate e venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...