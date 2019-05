Nick Kyrgios perde la testa | cacciato dagli Internazionali di tennis

gqitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il bad boy ci è ricascato:ta australiano di origine greca, sbotta aglid’Italia a Roma, viene squalificato dall’arbitro e poi pesantemente multato. Durante l’incontro del 16 maggio contro il norvegese Casper Ruud, sul 6-3, 6-7, 2-1 per lo scandinavo, ha avuto un diverbio con il giudice di sedia prendendosi un penalty game per qualche parolaccia di troppo. Poi, persa la ragione,ha prima scagliato a terra la racchetta, poi ha scalciato una bottiglietta di plastica e infine ha lanciato in mezzo la campo una sedia. A quel punto è stato inevitabilmente squalificato dall’arbitro che ha assegnato la vittoria a tavolino a Ruud. I «precedenti» diè stato sanzionato in serata con 20 mila euro di ammenda per tre condotte antisportive, oltre alla perdita dei 45 punti Atp che aveva ...

