Meteo Giro d’Italia

Meteo Roma - il maltempo flagella la Capitale e lo sport : diluvio sul Giro d’Italia - gli Internazionali di Tennis e la finale Atalanta-Lazio : Meteo Roma – Piove e fa freddo su Roma, con appena +9°C in pieno giorno: è una giornata tipicamente invernale, nonostante siamo ormai a metà maggio, ma quest’anno la Primavera non vuole proprio decollare. Sulla Capitale è una giornata di pioggia battente, che si intensificherà ancora nel pomeriggio soprattutto sul litorale dove si verificheranno intensi temporali con grandine e un ulteriore calo delle temperature. Meteo: è un ...

Giro d’Italia - allerta Meteo sulla 5ª tappa Frascati-Terracina : pioggia - freddo - temporali e forte vento contrario. Rischio “ventagli” nel finale : Il Giro d’Italia riparte oggi da Frascati dopo l’arrivo-shock di ieri con le cadute che hanno mandato il gruppo in frantumi, provocando seri problemi a molti corridori (alcuni dei quali non hanno neanche raggiunto il traguardo e si sono ritiratim addirittura Navarro è in terapia intensiva). Tra i “big”, guai per Tom Dumoulin e Domenico Pozzovivo che comuqnue oggi ripartiranno per tentare di continuare la corsa rosa. Ma la ...

Giro d’Italia - lavori in corso a Pinerolo e al Lago Serrù ma c’è ancora troppa neve : “ce la faremo - Meteo permettendo” : Proseguono gli interventi delle Direzioni viabilità 1 e 2 della Città metropolitana di Torino per preparare le strade provinciali in vista della tappa del Giro d’Italia da Pinerolo a Ceresole Reale di venerdì 24 maggio e della frazione Cuneo-Pinerolo del giorno precedente. La tappa che si concluderà al Lago Serrù, sulla strada provinciale 50 del Colle del Nivolet, prevede anche il transito al Colle del Lys e al Pian del Lupo. Sono proseguite nei ...

Giro d’Italia 2019 - le previsioni Meteo della tappa di oggi Frascati-Terracina : attesa tanta pioggia : Pioggia e vento continuano a caratterizzare la prima settimana del Giro d’Italia 2019. Nella giornata di ieri la presenza di rovesci nella parte finale ha reso scivoloso l’asfalto provocando una clamorosa caduta nel gruppo principale che è costata carissimo a Tom Dumoulin, ma ha fatto perdere terreno anche a Vincenzo Nibali e Simon Yates. La speranza di una tappa più tranquilla quest’oggi dovrebbe essere purtroppo delusa ...

Meteo Giro d’Italia : pioggia e freddo verso Fucecchio - attenzione al vento della 3ª tappa di Lunedì a Orbetello [FOTO] : E’ ripartito sotto la pioggia da Bologna il Giro d’Italia che ieri ha incoronato Primoz Roglic prima maglia rosa dell’edizione 2019 della corsa ciclistica italiana: come ampiamente previsto dalle previsioni Meteo, il maltempo sta pesantemente condizionando questa prima parte del Giro e purtroppo durerà per tutta la settimana. Intanto adesso, durante la seconda tappa da Bologna a Fucecchio, sulla corsa ha smesso di piovere dopo ...

Giro d’Italia - le previsioni Meteo : inizio da incubo - piogge e temporali su tutte le prime 6 tappe : Giro d’Italia 2019 – L’esperto meteo: “è un Maggio anomalo e ne risentirà anche la Corsa Rosa. La prima settimana sembra la più facile del Giro, ma il maltempo la trasformerà in una corsa zeppa d’insidie” Inizia da Bologna il Giro d’Italia 2019 e subito il maltempo rischia di condizionare la corsa. Anzi, in parte l’ha già fatto visto che tutte le squadre (tranne Adam Yates della Mitchelton-Scott) hanno deciso di schierare i loro ...

Giro d’Italia 2019 - possibile pioggia a Bologna : cronometro d’apertura sotto l’acqua? Le previsioni Meteo : acquazzone in vista : Oggi incomincia il Giro d’Italia 2019, la Corsa Rosa si apre con una cronometro individuale a Bologna: 8 km con arrivo in cima al San Luca, ultimi 2 km in costante ascesa con diversi tratti in doppia cifra di pendenza. Si teme per le condizioni meteo che dovrebbero peggiorare nella seconda parte del pomeriggio, proprio per questo motivo quasi tutti i big hanno deciso di prendere il via nelle prime fasi di corsa: Tom Dumoulin incomincerà la ...

Meteo Giro d’Italia - rischio temporali sulla crono di Bologna. E la tappa di domenica a Fucecchio rischia di diventare un inferno per la pioggia : Inizia domani il Giro d’Italia 2019 con una breve ma spettacolare cronometro di 8km dal centro storico di Bologna fino al San Luca, con gli ultimi 2.1km alla pendenza media del 9,7% (con punte del 16%). A complicare ulteriormente le cose ci penserà il maltempo: proprio nel corso del pomeriggio a Bologna arriveranno forti temporali, probabilmente anche con grandine e forti raffiche di vento. Il rischio è concreto dopo le 18 e diventa ...

Giro d’Italia 2019 : le previsioni Meteo. Grande freddo per due settimane - poi esploderà il caldo africano? : Stiamo vivendo un inizio del mese di maggio davvero da brividi e da pelle d’oca, il freddo ha infatti invaso la nostra penisola e i primi dieci giorni di questo mese primaverile sono stati tra i più freddi della storia. Un avvio praticamente quasi invernale che potrebbe anche condizionare la fase iniziale del Giro d’Italia che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna. Diamo uno sguardo più dettagliato alle ...

Meteo Giro d’Italia : Da Sabato 11 Maggio 2019 prenderà il via la nuova edizione della corsa rosa, il Giro d’Italia. Noi di Rete Meteo Amatori, vi pubblicheremo in questa pagina per ogni tappa: il percorso e le condizioni Meteo previste alla Partenza, durante la Corsa e all’Arrivo. Tappa 1 – Bologna ? Bologna San Luca Cronometro cittadina di km 8,2 la difficoltà risulta media. Degli 8km previsti sono 6 di pianura e gli ultimi 2km ...

Giro d’Italia 2019 - sarà un’edizione epica : 8 tappe durissime sulle Alpi - il Meteo sarà decisivo. Percorso e favoriti : Partirà Sabato 11 Maggio da Bologna il Giro d’Italia 2019: un’edizione durissima, con 8 tappe sulle Alpi e tanti altri arrivi duri anche sugli Appennini. sarà una corsa epica perchè transiterà sulle salite più difficili e gloriose del ciclismo del nostro Paese. E le tappe più difficili saranno lunghissime: ce ne sono ben 4 che superano i 226km, come le classiche più dure. Ci saranno pochissimi chilometri contro il tempo. Tre sole ...