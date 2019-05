Kiss Kiss Napoli | “Non ci sarà la conferenza pre Napoli-Inter”

Luperto a KissKiss : «Cambiare ruolo non è facile - ma bisogna farlo. Ancelotti ha idee chiare su di me» : Sebastiano Luperto in un intervista a Radio KissKiss: Sulla cena di fine stagione «Mi hanno fatto cantare con i napoletani (Insigne e Gaetano, ndr), il mister mi ha chiamato con i napoletani, ma ormai è come se fossi napoletano. C’è stato un bel clima, ci siamo divertiti tanto» Il bilancio di quest’anno «E’ stato un anno importante sotto il profilo della crescita. Il mister mi ha gestito bene, schierandomi nelle occasioni ...

Kiss Kiss Napoli – Modugno : ” Sono tanti i nomi accostati al Napoli - ecco i veri obiettivi dei partenopei” : Il campionato è agli sgoccioli, si avvicina l’estate e il calciomercato, Sono tanti i nomi accostati al Napoli. Ne ha parlato Francesco Modugno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : “Lozano interessa non poco al Napoli, ma l’operazione non è semplice. A sinistra il profilo ideale era quello di Mendy, che andrà però al Real Madrid. A centrocampo saranno tutti blindati, Allan compreso, è questa l’idea del Napoli. ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Bagni : “Il Napoli deve migliorare in questo reparto - mancano alternative” : Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli si è interrogato su dove può migliorare il Napoli, le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli ha bisogno di centrocampisti. Non solo per fare numero, anche di qualità. Bisogna comprare calciatori allo stesso livello di quelli presenti in rosa. Nel finale di stagione il Napoli è stato costretto a far giocare sempre gli stessi calciatori per mancanza di alternative. E servirà anche ...

Gene Simmons dei Kiss fantozziano contro l’industria discografica : “È una ca**ata patetica” : Le invettive di Gene Simmons dei Kiss sono note a tutti, perché il bassista e cantante più truccato del mondo ha sempre espresso il suo pensiero senza peli su quella lingua di proporzioni ragguardevoli. Dalla condanna al suicidio di Kurt Cobain al veleno sparato contro i fumatori, oggi lo ritroviamo con una nuova sparata contro l'industria discografica. Sappiamo bene che Ugo Fantozzi, in una delle scene più popolari, definì la Corazzata ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Tavecchio : Ristrutturiamo quello che abbiamo - sono amante del restauro” : Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del tema stadi in Italia. Le sue parole : “L’Italia è un paese altamente urbanizzato, con pochi spazi disponibili per nuovi stadi che tra l’altro significherebbero un’opera di cementificazione importante. E’ questo il motivo per cui io e chi la pensa come me, sono un accanito sostenitore di restauro e ...

Kiss Kiss Napoli – Varriale : “Non ci sono contributi pubblici per gli stadi - ecco cosa potrebbe cambiare le cose” : Enrico Varriale, giornalista Rai è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della questione stadi in Italia : “E’ difficile pensare che in questo momento possano esserci contributi pubblici per la costruzione degli stadi, la situazione del paese è quella che è. L’unica cosa che potrebbe indurre a questo potrebbe essere ospitare un grande evento. sono dell’idea che gli imprenditori del nostro ...

Kiss Kiss Napoli – Walter De Maggio : ” Ci sono indizi importanti per l’approdo al Napoli” : Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ha trovato indizi importanti circa il trasferimento di Hirving Lozano al Napoli. Le sue parole : “La moglie di Lozano segue il Napoli su Instagram, la stessa moglie come ha spiegato Alvino, è venuta a Napoli col papà del messicano per valutare degli appartamenti. Se due indizi fanno una prova, nonostante le smentite ,secondo me ...

Radio Kiss Kiss – Napoli - ha la fiducia totale di Ancelotti : dichiarato incedibile! : Calciomercato Napoli, Luperto dichiarato incedibile Radio Kiss Kiss, Diego De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Luperto: “Ancelotti ed il Napoli hanno ribadito fiducia totale a Luperto che ha dato risposte positive. Nonostante l’interesse di tante squadre, il club azzurro è stato categorico: il ragazzo non partirà” Leggi anche Napoli, arriva la beffa per Chiesa: ha detto sì alla Juventus Potrebbe ...

Paolo Liguori a KissKiss : «La Juve vince per gli arbitri o perché le altre si scansano. Il Napoli sta facendo miracoli» : Il direttore del Tgcom, Paolo Liguori, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: «Ancelotti è una certezza per il Napoli nel momento in cui vedo tanti cambi di panchina all’orizzonte. Non capisco perché a Roma ci sono rimasti male per Conte: stiamo parlando di un allenatore ambizioso e di una società che fa plusvalenze. Pioli già anni fa era stato accostato alla panchina giallorossa, ma devono allora spiegarmi perché hanno ...

KissKiss : De Laurentiis pronto per il nuovo San Paolo. Solo abbonamenti e sconti per le famiglie : Radio Kiss Kiss Napoli annuncia il progetto che Aurelio De Laurentiis presenterà al Comune di Napoli al termine delle Universiadi. De Laurentiis ha pronto un nuovo progetto per il San Paolo curato dall’architetto Zavanella. Il restyling dello stadio partenopeo prevede di rimuovere la pista d’atletica e portare le tribune a ridosso del campo da gioco. In più il presidente vorrebbe realizzare 25 Sky box in campo sul lato delle tribune e dei ...

Radio Kiss Kiss - De Maggio fa il punto sul mercato del Napoli : trattative e cessioni : Walter De Maggio sul mercato del Napoli Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio è intervenuto nel corso di Radio Goal per parlare del calciomercato azzurro sui possibili acquisti e sulle probabili cessioni. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj è seguito dall’Inter, ma se Sarri dovesse andare alla Roma, l’albanese potrebbe andare anche alla Roma. Trippier piace sia a Napoli che alla Juventus. De Paul pure piace non poco al ...

Kiss : un fan ha chiesto e otteunto il rimborso perché Paul Stanley canta in playback : Si può chiedere il rimborso di un concerto perché lo spettacolo non ci è piaciuto minimamente o non è stato all'altezza delle aspettative? A leggere questa storia sembrerebbe che in alcuni casi sia possibile. Un fan dei Kiss infatti ha accusato la band statunitense di mimare le parti vocali durante le loro esibizioni dal vivo, ed ha chiesto esplicitamente il rimborso dei biglietti, dopo aver osservato ad un concerto che il chitarrista e cantante ...

Kiss Kiss Napoli – Guidolin : “Sono stato vicino alla panchina del Napoli” : Francesco Guidolin, allenatore e commentatore tecnico Dazn,è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato che in passato è stato vicinissimo alla panchina degli azzurri. Le sue parole : “Sono stato vicinissimo al Napoli. Ringrazio De Laurentiis, mi rende orgoglioso, sono onorato dell’interessamento del presidente. Io ero a Udine e allora l’Udinese era come l’Atalanta di adesso. Mi sentivo a casa, ...

Mertens a KissKiss : «Il prossimo anno resto - vediamo la società cosa vuole fare» : Mertens a KK: “Il prossimo anno resto, mi trovo bene con il gioco di Ancelotti! Adesso vediamo cosa vuole fare la società” Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la vittoria contro il Cagliari. «Nel primo tempo abbiamo giocato troppo lenti, non abbiamo giocato veloce ma abbiamo provato a pareggiare. Alla fine per fortuna abbiamo vinto. Come giudichi questa stagione? «Quest’anno, diciamo la verità, ...